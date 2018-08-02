LGS'de belirsizlik kaosu

Mustafa Mert Bildircin/BİRGÜN- Yerel yerleştirmeye ilişkin yapılan, “Öğrenci tercihleri esas alınacak” açıklamasına karşın öncelikli ölçüt alınan ortaöğretim başarı puanı, sınava girmeyen 182 bin öğrencinin açıkta kalmasına yol açtı. Kontenjanları düşürülen Anadolu liselerinin tamamına yakını dolarken daha çok öğrenci alması amaçlanan imam hatip liseleri boş kaldı. Çocuklarını özel okula gönderme olanağı olmayan ve imam hatip lisesine göndermek istemediği için sadece üç tercih yapan aileler Anadolu liselerinin kontenjanının artırılmasını istedi.

LGS’ye giren 1 milyon öğrenci içinde ilk 80 bine giren kızı istediği okula yerleştirilmeyen anne Ayşe Gürbüz, kızının akademik eğitim almak istediğini ifade etti. Kızının, LGS puanıyla Türkiye’de yüzde 8’lik dilime girdiğini belirten Gürbüz, “Bölgedeki sınavla öğrenci alan liselere giremeyeceğini biliyorduk. Sorun yerel yerleştirme tercihimizde yaşandı” dedi. Yerel yerleştirmede, evlerine 250 metre, 1 kilometre ve 500 metre uzaklıktaki üç Anadolu lisesini tercih ettiklerini söyleyen Gürbüz, “Ancak kızım bu tercihlerine yerleştirilmedi" diye konuştu.

“Devamsızlık nedeniyle elendi”

Kızının devamsızlığı nedeniyle sonuçlara yaptığı itirazın da dikkate alınmadığını belirten anne Gürbüz, “Kızımın tüm bu tercihlerinden 6 buçuk gün özürsüz devamsızlığı olduğu için elendiğini öğrendik” ifadesini kullandı. Gürbüz, kızıyla aynı sınıftan not ortalaması 60 olan ve 19 gün devamsızlığı olan bir arkadaşının tercih sıralaması göz önüne alınarak liseye yerleştirildiğinin altını çizerek “Kızım zevk olsun diye devamsızlık yapmadı. 9 Mart 2018'de babası öldü ve babasını ilk gören kızımdı. Evdeki sağlık ekiplerince yapılan müdahale, hastanede yapılan müdahale ve mezara defnedilme dahil tüm aşamalar gözlerinin önünde cereyan etti" dedi.

Gök, mağduriyetlerini şu sözlerle anlattı: “Akademik eğitim veren bir Anadolu lisesine gidip üniversitede mekatronik okumak istiyor. Meslek lisesi veya imam hatip lisesine giderek bunları gerçekleştiremez. Yavrumun hayallerini yıkmaya, küstürmeye kimin hakkı var. Bunun vebalini kim ödeyecek..”

MEB'de gündem kontenjan

MEB’den edinilen bilgiye göre, kontenjan sorunu bakanlığın gündemine alındı. Bakanlık, iki ya da üç gün içinde yeni kontenjanları açıklamayı planlıyor. Ayrıca MEB’den sürpriz bir açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında, “Hiçbir öğrencimizi üzmeyeceğiz. Anadolu lisesine gitmek isteyen öğrenci gidecek, kontenjanlar artırılacak. Gerekirse ikili eğitime geçilecek” dendi.