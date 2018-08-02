2 Ağustos 2018 12:01

TBB'den Amerikan Barolar Birliğine mektup

TBB'den Amerikan Barolar Birliğine mektup
TBB'nin Amerikan Barolar Birliğine gönderdiği mektupta, "Bu, 'Hukukun üstünlüğünü tanımayız, üstünlerin hukukunu dayatırız' yaklaşımıdır." denildi
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