AYRINTILAR GELİYOR...
2 Ağustos 2018 12:01
TBB'den Amerikan Barolar Birliğine mektup
TBB'nin Amerikan Barolar Birliğine gönderdiği mektupta, "Bu, 'Hukukun üstünlüğünü tanımayız, üstünlerin hukukunu dayatırız' yaklaşımıdır." denildi
Çok Okunanlar
-
LGS'de belirsizlik kaosu
-
Belediye Başkanı böyle yazdı: Allah'ım yardım et batıyoruz
-
TBB'den Amerikan Barolar Birliğine mektup
-
İntikam için çocuğu istismar ettiler
-
'Eyyam-ı bahur' geliyor: Tarih verildi!
-
Engelli gence dehşeti yaşattılar!
-
Üstün zekalı öğrenciye LGS şoku: Engelli gösterildi
-
Ordu'da sağanak, su baskınlarına neden oldu
-
O polislerin ifadesi ortaya çıktı: Yusuf Topal'ın son sözleri...
-
Türkiye'ye Afrin'de insan haklarını ihlal suçlaması