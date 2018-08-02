İntikam için çocuğu istismar ettiler

Aydın'da 2 yıl önce tecavüze maruz kalan şahsın babası ve kardeşi, şahsa tecavüz eden ailedeki çocuğa 'intikam' amacıyla tecavüz etti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde oturan ve eşi tecavüz suçundan cezaevinde bulunan F.T., dün jandarmaya başvurup, M.A. ile oğlu H.İ.A.'nın, 10 yaşındaki kızı E.T.'ye cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürüp şikayetçi oldu. Jandarma, M.A. ve oğlu H.İ.A.'yı bu sabah evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen baba-oğul, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İncirliova'da 10 yaşındaki E.T.'ye cinsel istismarda bulunduğunu suçlamasıyla gözaltına alınan M.A. ile oğlu H.İ.A. tutuklandı. Yapılan araştırmada baba ile oğlunun iddiaya göre intikam amaçlı bu korkunç olayı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Tacize uğrayan kız çocuğunun babasının 2,5 yıl önce bir arkadaşı ile birlikte M.A.'nın oğlu T.A.'ya tecavüz ettikleri ve 28 yıl 9'ar hapse mahkum oldukları belirlendi.

İddiaya göre intikam amaçlı cinsel istismar şikayeti üzerine, pedagog eşliğinde ifadesi alınan E.T.'nin, hastanede yapılan sağlık kontrolünde makatına sert bir cisim sokularak cinsel istismarda bulunulduğu belirlendi. Bunun üzerine jandarma, M.A. ve oğlu H.İ.A.'yı bu sabah evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen baba-oğul, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

CİNSEL İSTİSMARIN ALTINDAN 'İNTİKAM' ÇIKTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, kız çocuğunun cinsel istismara uğramasının ardından 2.5 yıl öncesine dayanan korkunç bir intikam planı ortaya çıktı. T.A., 17 Şubat 2016 tarihinde, jandarmaya gidip, bir çiftlik evinde birlikte içki içtiği arkadaşları M.T. (43) ve M.A'nın (35) kendisine bir hafta süreyle tecavüz edip, fotoğraf ve görüntülerini çektiklerini, şantaj yaptıklarını ileri sürüp, şikayetçi oldu. Jandarma, şikayet üzerine iki şüpheliyi gözaltına aldı. Tutuklanan şüpheliler hakkında Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Geçen 25 Mayıs'ta kararını veren mahkeme, tutuklu sanıklar M.T. ve M.A'ya 28 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi.