Meteoroloji'den iki ilçe için 'acil taşkın uyarısı'

Samsun ve Ordu için taşkın riski uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Samsun'un Terme ve Ordu'nun Ünye ilçelerinde ani taşkın riski bulunduğu belirtildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

"Son gerçekleşen yağışlar ve radardan elde edilen son görüntüler dikkate alındığında önümüzdeki saatlerde Samsun'un Terme ve Ordu'nun Ünye ilçelerinde ani taşkın riski bulunmaktadır. Dere yatağında bulunan köprü ve menfez çevrelerinde meydana gelebilecek taşkınlara karşı ilgili kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir."