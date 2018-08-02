28 Şubat davasında flaş gelişme

Mahkumiyet ve beraat kararları ile tartışılan 28 Şubat davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Müebbet hapis cezasına çarptırıldığı halde yaş ve sağlık sebepleriyle hakkında yurtdışı yasağı ile imza karşılığında adli kontrol uygulamasına karar verilen davanın 1 numaralı sanığı dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın karakola imza verme zorunluluğu kaldırıldı.

13 Nisan'da sonuçlanan davada Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi 68 sanık hakkında beraat kararı verirken, 21 sanığı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların duruşmadaki iyi halini dikkate alan Mahkeme, bu cezayı müebbete çevirdi. Daha sonra da yaş ve sağlık gerekçesiyle adli kontrol uygulanmasını kararlaştırdı.

Bu isimler arasında 87 yaşında olan Genelkurmay eski Başkanı İsmail Hakkı Karadayı da vardı. Karardan hemen sonra Avukatı Erol Aras, Karadayı'nın kanser ameliyatı geçirdiğini, yürümede zorluk çektiğini belirterek, ayda bir imza verme zorunluluğunun kaldırılmasını, bu olmadığı takdirde 3 ay bir bir süreye uzatılmasını istedi. Ancak Mahkeme, bu talebi reddetti.

Geçen süreçte Karadayı, üçüncü kez kanser ameliyatı olunca Av. Aras, sağlık raporlarıyla birlikte bir kez daha Mahkemeye başvurdu. Savcının itirazına rağmen Mahkeme bugün, talebi kabul etti ve Karadayı'nın imza zorunluluğunu tamamen kaldırdı. Av. Aras, “Karadayı Paşa'nın yaraları henüz kapanmadı. Ambulansla veya bir başka araçla karakola gidip, imza atmak zoruda kalacaktı. Mahkeme bu kararla, 87 yaşındaki bir insanın ambulansla imza atmaya gitmesi ayıbının önüne geçmiş oldu” dedi.