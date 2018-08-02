O isimden Akın İpek iddiasına yanıt

Tanınan Anayasa Profesörü İzzet Özgenç, kendisi ile ilgili FETÖ’den aranan iş adamı Akın İpek’e hukuki destek verdiği iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi...

Tanınan Anayasa Profesörü İzzet Özgenç, kendisi ile ilgili FETÖ’den aranan iş adamı Akın İpek’e hukuki destek verdiği iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.

Özgenç, “‘Avukat’ olarak kaydımın bulunduğu İstanbul Barosu Avukatlarından bir meslektaşım, bu akşam yaptığımız telefon görüşmesinde, benim Koza İpek Holding AŞ ve Koza Altın İşletmeleri AŞ ortağı ve yöneticisi Akın İpek’e hukuki destek verdiğim ve bu destek karşılığında yüklü miktarda paralar aldığım konusunda söylentiler olduğu bilgisini bana verdi” ifadeleriyle olayı aktardı.

Özgenç yanıtında ise şunları söyledi:

“Verilen bilgiye göre, bu söylentiler, Sayın Cumhurbaşkanına kadar iletilmiştir. Bu meslektaşımın verdiği bilgiye göre, ortalıkta, bu destek karşılığında USD cinsinden aldığım söylenen rakamlardan asgarisinin üç milyon olduğu rivayetleri dolaşmaktadır.

Bu meslektaşım bana, telaffuz edilen en yüksek rakamın 40 milyon USD olduğu bilgisini verdi. Verilen bilgiye göre, önce sosyal medya hesabımda ve bilahare ‘Suç Örgütleri’ kitabımda yayımlanan görüşlerimin bu paralarla desteklendiği söylenmektedir.

Bu söylentileri, kamunun ve hatta ilgili kamu otoritelerinin bilgi ve takdirine sunmakla yetiniyorum. İlgili kamu otoriteleri merak duyarlarsa, mobil telefonum üzerinden kesintiler dolayısıyla üç aşamada gerçekleşen görüşmenin yapıldığı zaman aralığını (31.7.2018, 23.08 – 23.30) dikkate alarak, söylentileri şahsıma aktaran meslektaşımın kimlik bilgilerine ulaşabilirler. Ekleyeyim ki, 2004 yılında düzenlenen malum ‘Şemdinli İddianamesi’ni de kaleme alan kişi olarak adım çıkarılmıştı. Bu konuda bilgi için Sayın Taha Akyol’a müracaat edilebilir.”



