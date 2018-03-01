Kayseri'de 11 erkek öğrenciye cinsel istismar!

Kayseri'de özel bir kolejin 51 yaşındaki sözleşmeli basketbol antrenörü, 11 erkek öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Skandal sonrası antrenörün evine yapılan baskında 6 yatak bulundu.

Kayseri'de faaliyet gösteren özel okulların öğrencilerinden oluşan basketbol takımının hocası C.S. yaşları 14 ila 16 arasında değişen 11 erkek öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. İstismara mağdur olan çocuklardan beşinin kentte faaliyetini sürdüren özel bir kolejin öğrencileri olduğu, skandalı ise kolejin rehberlik öğretmenlerinin ortaya çıkardığı ve yargıya taşıdığı öğrenildi.

EVİNDE 6 YATAK BULUNDU

Kan donduran olay Kayseri’de yaşandı. Melikgazi İlçesi Çaybağları Mevkii'nde faaliyet gösteren bir özel kolejde, Eylül 2017'de Basketbol Takımı hocası olarak işe başlayan C.Y., Kayseri Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Habere göre; skandal, çocukları cinsel istismara uğrayan ailelerin Kayseri Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı şikâyetler üzerine ortaya çıktı. Çocuk İzlem Merkezi Adli Görüşme Odası'nda ifadeleri alınan mağdur çocukların anlattıkları şoke etti. Küçük yaştaki erkek öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan C.Y.’nin evinde yapılan aramada 6 ayrı yatak bulunduğu öğrenildi. C.Y.’nin, 51 yaşında olduğu hiç evlenmediği ve bekar yaşadığı öğrenildi.

İstismara uğradıkları iddia edilen çocuklardan kolej öğrencisiydi. Kayseriyerelhaber’de yer alan habere göre, söz konusu sözleşmeli antrenörün aralarında kolejin de bulunduğu Kayseri’deki bazı özel okulların öğrencilerine basketbol koçluğu yaptığı öğrenildi.