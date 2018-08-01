Yaklaşık 16 ay Kars Müze Müdürlüğü’nde muhafaza edilen Karloviç’in cenazesi, Rus hükümetinin almaması üzerine tabutuyla birlikte yeniden Ardahana getirildi. Karloviç için bugün yapılan defin programına, Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Çetin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Rusya’nın Trabzon Başkansolosluğu Ateşesi Arif Memmedov katıldı.
1 Ağustos 2018 18:37
Rus yarbayın iskeleti yeniden Ardahan'a gömüldü
Ardahan’da Karagöl Mahallesi’nde inşaatın temel kazısı sırasında bulunan ve Polonya asıllı Rus Yarbay Karl Karloviç’e ait olduğu belirlenen iskelet, Rus hükümeti tarafından alınmayınca 16 ay sonra yeniden Ardahan’da gömüldü.
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