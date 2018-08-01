Rus yarbayın iskeleti yeniden Ardahan'a gömüldü

Ardahan’da Karagöl Mahallesi’nde inşaatın temel kazısı sırasında bulunan ve Polonya asıllı Rus Yarbay Karl Karloviç’e ait olduğu belirlenen iskelet, Rus hükümeti tarafından alınmayınca 16 ay sonra yeniden Ardahan’da gömüldü.