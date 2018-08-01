1 Ağustos 2018 18:21

Gri listedeki terörist öldürüldü

Gri listedeki terörist öldürüldü
TSK yaptığı son dakika açıklamasında, Ağrı'da düzenlenen operasyonda gri listede bulunan bir bölücü terör örgütü üyesinin öldürüldüğünü duyurdu.
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TSK’dan yapılan açıklamada, “Ağrı/Doğubeyazıt'ta 26 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan bölücü terör örgütü mensubu Ciğerhun Amed kod adlı Ahmet Doğuru olduğu tespit edilmiştir” denildi.

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