Üniversiteye girişte başarı sıralamaları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), son 3 yılda üniversite programlarına en az puanla yerleşen adayların başarı sıralamalarını açıkladı.

DHA - ÖSYM, üniversite tercihi yapacak adaylara yardımcı olunması amacıyla son üç yılda üniversite programlarına en az puanla yerleşen adayların başarı sıralamalarını internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuru şöyle;

“7 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak 2018-YKS tercih işlemleri için adaylara yardımcı olmak amacıyla 2018-YKS’de yer alan yükseköğretim programlarına 2015, 2016 ve 2017 yıllarında en küçük puanla yerleşen adayın yaklaşık başarı sırasını gösterir tablolar hazırlanmıştır. Adaylar, bu bilgilere aşağıdaki bağlantılardan erişebileceklerdir. Adaylar, bu bilgilerden yararlanırken 2018 yılında sınav sisteminin değiştiğini göz önünde bulundurmalıdır.

2018-YKS adaylarına duyurulur.”

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