Esnaf öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medya bunu konuşuyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde teknolojinin vatandaşların olduğu gibi hırsızların da işini kolaylaştırdığını ispatlamak isteyen bir esnaf, temassız kredi kartlarıyla hırsızlığın nasıl yapıldığını uygulamalı olarak göstererek, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaştı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde teknolojinin vatandaşların olduğu gibi hırsızların da işini kolaylaştırdığını ispatlamak isteyen bir esnaf, temassız kredi kartlarıyla hırsızlığın nasıl yapıldığını uygulamalı olarak göstererek, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaştı.

Bir anda milyonlarca insanın izlediği ve paylaştığı uygulamayla Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, adedi 13,6 milyonu aşan temassız kartlardan çok basit bir yöntemle vatandaşların bilgisi dışında para çekilmesini gözler önüne seren esnaf Türkiye gündemine oturdu.

Toplu taşıma araçları gibi kalabalık yerlerde kurbanlarına yaklaşan hırsızların, rakamı önceden girdikleri tutarları, pos cihazını kurban olarak seçtikleri vatandaşa yaklaştırarak temassız özellik sayesinde çekebildiğini gözler önüne seren Ayvalık restoran işletmecisi İzzet Durko, paylaştığı videosuyla adeta bir fenomen haline geldi.

İş yerinde bir çalışan bir genç kızın çantasına kendisine ait temassız kredi kartını koyan İzzet Durko, daha sonra işletmesine ait post cihazına sembolik bir para bedeli yazarak, genç kızın sırtındaki çantasına post cihazını yaklaştırarak, temassız karttan post cihazı hesabına bu parayı transfer etti. Cep telefonuyla çektiği bu görüntüyü paylaşan İzzet Durko, temassız kredi kartı kullanan vatandaşları bu tür bir mağduriyetle karşılaşmamaları için de uyarmayı ihmal etmedi.

İzzet Durko, gelişen teknoloji sayesinde okuyucusu olan tüm noktalarda 90 liraya kadar olan işlemlerin şifreye gerek kalmadan temassız kartlarla gerçekleştirildiğini hatırlattı.

"Rakam küçük olduğu için bankalardan da herhangi bir uyarı mesajı gelmiyor"

Bu özellik sayesinde bozuk para aramadan ve para üstü beklemeden kartlarını cihaza gösterip kolayca ödeme yapabildiğini kaydeden Durko, "İşte bunu fırsat bilen sahtekarlar, gün içinde kalabalık yerlerde şansını deniyor. Usulca yaklaşan dolandırıcılar, cihazı size doğru tutarak önceden makineye yazdığı herhangi bir rakamı temassız özellik sayesinde kartınızdan çekiyor. Mesela otobüste ayakta gidiyorsunuz, bu kişilerin yanınızda durması ve elindeki cihazı yaklaştırması yeterli. İlgili teknolojinin en önemli özelliği, işlemin saniyeler içinde gerçekleşmesi yani cihaz kredi kartınızı okuduğu an ödeme tamamlanıyor. Semt pazarlarında, otobüste, alışveriş merkezinde, parkta kısacası her yerde hedeftesiniz. Rakam küçük olduğu için bankalardan da herhangi bir uyarı mesajı gelmiyor” dedi.

Temassız kredi kartlarında yaşanılan bu durumun önüne geçilebilmesi için kartların koruma kılıflarının içinde saklanması ya da temassız kredi kartlarına bu işlem için şifre konulması gerektiğine işaret eden İzzet Durko, "Rakamlar ufak olduğu için kart ekstremiz geldiğinde çoğumuz fark etmiyor veya umursamıyoruz. Bu şekilde günde yüzlerce hatta binlerce kişinin kartından işlem yapıldığı tahmin ediliyormuş. Sorunun şu andaki tek çözümü ise vatandaşın dikkati. Ay sonundaki ekstreleri kontrol etmek ve harcamaları not etmek de önemli. Şüpheli işlemin bankaya bildirilmesinin yanında savcılık ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Bilişim Suçları Daire Başkanlığına başvuru yapılabilir” diye konuştu.

Ayvalıklı restoran işletmecisi İzzet Durko, paylaştığı videoyu izleyen pek çok insanın kredi kartından neden eksilmelerin olduğunu anlayınca, tüm bankaların kartlarından yapılabilecek bu sahtekarlıklara karşı banka şubelerine giderek temassız kredi kartlarını iptal ettirmeyi düşündüklerini de kaydetti.

"Vatandaşlar bu tür sahtekarlıklara karşı uyanık olmalıdır”

Bazı bankaların yetkilileri de isim vermeden yaptıkları açıklamalarda, "Tüketiciler, çok dikkatli olmalı. Vatandaşın bir anlık dikkatsizliğinden yararlanan bu kişilere karşı uyanık olunması, firma bilgilerinin ve harcamalarımızın iyi takip edilmesi gerekir. Gerekirse bu tip kartları kullanmayın, hatta ciddi şüpheleriniz varsa doğrudan banka şubesinden işlem yapın" ifadelerini kullandı.

Öte yandan uzmanlar da adeta peynir ekmek gibi pos cihazı dağıtılmasına ve denetimlerin yetersizliğine dikkat çekerek, "Örneğin, ülkemizde bir kişinin ismine pos cihazı çıkarılabiliyor. Kredi kartı ekstremizde bazen firma adı değil ad soyad ve alışveriş tutarını görüyoruz. Yani kişi belli bir şirket adına değil, kendi ismiyle pos cihazını kullanıyor. Haliyle buradaki alışverişi hatırlamıyor dikkat bile etmiyoruz" dedi.