Kan donduran gerçek böyle ortaya çıktı!

İstanbul Beykoz'da 12 yaşındaki kız çocuğu kapatıldığı evde günlerce istismara uğradı. Ailenin ihbarı üzerine ortaya çıkan olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Kan donduran olay 12 yaşındaki kızları Y.Y.’ye ulaşamayan ailenin polise kayıp başvurusuna başvurusuyla ortaya çıktı.

DEVRİYE EKİPLERİ BULDU

Yapılan çalışmalar sonucu 12 yaşındaki Y.Y. Paşabahçe’de devriye ekipleri tarafından bulundu. Kız çocuğunun istismara uğradığını belirtmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan soruşturma kapsamında Y.Y.’nin 15 kişi tarafından alıkonularak kapatıldığı evde 3 gün boyunca istismara uğradığı ortaya çıktı.

Yürütülen soruşturma kapsamında kimliği belirlenen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden C.Y., Y.E., G.Y., B.E., D.Y. isimli 6 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.