Tren faciasıyla ilgili yeni ayrıntı!

Çorlu Sarılar köyü yakınında meydana gelen ve 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası Türkiye'yi yasa boğdu. Kazanın ardından TCDD'nin ilgili birimlerinin "Halkalı-Muratlı Arası Menfez Bakım ve Taş Duvar İşleri" için geçen ocak ayında çalışma başlatıp projeleri çizdiği, ihale dosyası hazırladığı ortaya çıkmıştı. 7 Haziran 2018 tarihinde onay alınan ihalenin, 6 Temmuz 2018 tarihinde yapılmasına karar verildi. Ancak ihale, 20 Haziran 2018 tarihinde yani kazadan 18 gün önce iptal edildi. İhalenin iptaline "Ödenek tahsis emri çıkmaması" gerekçe gösterildi.

16 AĞUSTOS'TA YAPILACAK

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre TCDD, kazadan 17 gün sonra, iptal edilen ihalenin yenilenmesine onay verdi. Verilen ihale ilanına göre, 16 Ağustos 2018 tarihinde iptal edilen ihale yenilenecek.

Haydarpaşa Gar binasında yapılacak "Halkalı Muratlı Arası Menfez Bakım ve Taş Duvar İşleri" ihale bilgilerine göre, 13 kalemden oluşan menfez bakım işleri 300 günde tamamlanması gerekiyor. Kazanın meydana geldiği Sarılar köyü, Muratlı'ya yaklaşık 17 kilometre mesafede bulunuyordu.

KAZANIN SEBEBİ MENFEZ

8 Temmuz'da 362 yolcu ve 6 personelle İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere Edirne/Uzunköprü'den kalkan trenin 5 vagonu, Çorlu Sarılar köyü yakınında raydan çıkarak devrilmiş, 25 kişi yaşamını yitirmiş, 123 kişi de yaralanmıştı. Kazanın, menfez ile raylar arasındaki toprağın yağmur sularıyla boşalmasıyla meydana geldiği açıklanmıştı.