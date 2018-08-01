Hastalar doktorsuz kaldı mı? Sağlık Bakanlığı açıkladı

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da bir devlet hastanesinde görevli 2 doktorun istifa ettiği ve kanser hastalarının doktorsuz kaldığı iddialarına yanıt verdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli tıbbi onkoloji uzmanı 2 doktorun istifasının, usulüne uygun olarak değerlendirildiği ve onaylandığı bildirildi.

Onkoloji doktorları istifa etti; kanser hastaları ortada kaldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında 'Kanser hastaları doktorsuz kaldı' başlığıyla haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan tıbbi onkoloji uzmanı 2 doktorun istifasının, usulüne uygun olarak değerlendirildiği ve onaylandığı belirtilen açıklamada, istifası onaylanan uzman doktorların, hastaların mağduriyet yaşamaması için ayrılışlarını geciktirdikleri aktarıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamit Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden bir ay süreyle tıbbi onkoloji uzmanı görevlendirmesi yapıldığı da kaydedilen açıklamada, Bakanlık ve İl Müdürlüğü'nün hastaların tedavi sürecince herhangi bir aksaklık yaşamaması için gerekli tedbirleri almaya devam edeceği ifade edildi.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde görev yapan 3 uzman doktorun geçen hafta görevini bıraktığı, onkoloji bölümünde uzman doktorun kalmadığı ileri sürülmüştü.