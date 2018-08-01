Hamile kadına dayak iddiasında yeni gelişme

Diyarbakır’da hamile bir kadına, doğum esnasında ebe ve hemşirelerin şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili haberlerin ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Yapılan açıklamada, "Bakanlığımız talimatıyla Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatılmıştır" denildi.

Diyarbakır’da hamile bir kadına, doğum esnasında ebe ve hemşirelerin şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Hayatının şokunu yaşayan kadının babası, durumu Sağlık Müdürlüğü, hastane başhekimliği ve karakola bildirirken, iddialar üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Habertürk'ün haberine göre, olayla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldığını belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bakanlığımız talimatıyla Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatılmıştır. İnceleme neticesinde ihmal ya da kusur tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemler uygulanacaktır. Ayrıca inceleme süresince adı geçen personel doğum salonundaki görevinden alınmıştır."