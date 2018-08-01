Sivas Zara nüfusuna kayıtlı Kezban Yaşar'dan haber alamayan yakınları polise ve jandarmaya başvurdu.
1 Ağustos 2018 15:20
Sivaslı Yaşar 5 gündür kayıp
Sivas'ta yaşayan Kezban Yaşar'dan haber alınamıyor.
Çok Okunanlar
-
10 Ekim davasında bugün: 'Katliamın siyasi ayağına değinilmedi'
-
Hastalar doktorsuz kaldı mı? Sağlık Bakanlığı açıkladı
-
Kadını darp edip arabadan atmıştı... Başsavcılık'tan açıklama
-
Hamile kadına dayak iddiasında yeni gelişme
-
Sivaslı Yaşar 5 gündür kayıp
-
Hain saldırıda detaylar ortaya çıkıyor: Mutfak tüpüyle...
-
Rize'de heyelan: Mahsur kalanlar var
-
Eşi ve bebeği katledilen astsubay konuştu
-
Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
-
Yol ortasında alev topuna döndü!