1 Ağustos 2018 15:20

Sivaslı Yaşar 5 gündür kayıp

Sivaslı Yaşar 5 gündür kayıp
Sivas'ta yaşayan Kezban Yaşar'dan haber alınamıyor.
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Sivas Zara nüfusuna kayıtlı Kezban Yaşar'dan haber alamayan yakınları polise ve jandarmaya başvurdu.

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