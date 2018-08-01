Yandaş yazar kabul etti: Tarikat ve cemaatler...

"Cemaatlerin dünyayla İmtihanı: Hep lokma, hep hırka" başlığıyla yayımlanan yazısında Yıldırım; tarikatlar ve cemaatlerin birer siyasi lobiye dönüştüğünü ifade etti. Yıldırım, vekil çıkarma peşine düşenlerin olduğunu söyledi.

"Benliğin kötülük oyunlarından arınma yolu olan sufilik, bazıları için benlikleri azdıran bir araca dönüştü" diyen Yıldırım, "Şişen egolar, mehdi inancıyla buluştu. Kendisini mehdi ilan edenler oldu. Peşinde gelen, verdiği karar karşısında kendisini feda eden ve her sözü emir telakki edildiğini görmenin sarhoşluğuyla enaniyet davasının altında kaldı. Benlik davasıyla imtihanı kaybeden oldular" ifadelerini kullandı.

Bazılarının şeyhlikten şahlığa hevese kapıldığını belirten Yıldırım, "Siyaset de riyaset de sadece bize yakışır dendi. Bizim adamların hakkıdır hevesine girildi. Siyaset ve riyasetin hizmetler önünde engel olmasına karşı verilen mücadele, yerini siyasete ve riyasete talip olma bıraktı. Tarikatlar ve cemaatler birer siyasi lobiye dönüştü. Vekil çıkarma peşine düşenler oldu bile. Siyasetle imtihanda kaybedenlerdir bunlar" dedi.

"Bugün kaybedenler de var kazananlar da. Ancak kaybedenlerin çoğunlukta olduğu gözüküyor" diyen Yıldırım, yazısına şöyle devam etti:

"İnsanı dünyaya tapmaktan koruyan ve ona ruh kazandıran yapılar olmaktan çıkıp dünya peşine takılan ve onun için güce dönüşen mikro iktidar alanlarına dönüştükçe de bu kayıplar daha devam edecek. Her gün yeni bir batıni, sapkın ve dünyaya uçkur bağlamış bir adam ve onun peşinde gidenlerin etrafa saçılan rüsvaylıklarıyla karşılaşacağız. Bunlar kaybedilen imtihandan etrafa saçılan rüsvaylıklar… Kimse de cemaatlerin kaybetmesine sevinmesin! Çünkü kaybeden hepimiziz aslında. Mahalle, çevre, toplum, Müslümanlar..."