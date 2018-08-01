İnşaat mühendislerinden korkutan uyarı!

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi, Beyoğlu Sütlüce'de geçen hafta çöken 4 katlı bina ile ilgili hazırladığı 'Ön Teknik Değerlendirme Raporu'nu açıkladı. Şube Başkanı Nusret Suna, "Yıkılan binanın çapraz altında bulunan inşaatın temel kazısı derinleşince binanın dayanma yapısı çökmüş, oturduğu zemin boşalmış, bina birkaç saat içerisinde temel kazısı yapılan parsele doğru devrilerek yıkılmıştır" dedi.

İMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, şubenin Karaköy'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla, 24 Temmuz'da Sütlüce'de 4 katlı bir binanın çökmesine neden olan olaya ilişkin hazırladıkları 'Ön Teknik Değerlendirme Raporu'nu açıkladı. Olaydan sonra İMO İstanbul Şubesi'nin bir heyet oluşturarak bölgeye gönderdiğini belirten Suna, heyetin ağırlıkla gözleme dayanarak hazırladığı ön teknik değerlendirme raporununun, bir 'teknik' ve 'bilirkişi' raporu olamayacağına vurgu yaptı.

"TEMEL KAZISI DERİNLEŞİNCE BİNANIN DAYANMA YAPISI ÇÖKTÜ"

Rapora ilişkin bilgiler veren Nusret Suna, "Yıkılan binanın çapraz altında bulunan inşaatın temel kazısı derinleşince binanın dayanma yapısı çökmüş, oturduğu zemin boşalmış, bina birkaç saat içerisinde temel kazısı yapılan parsele doğru devrilerek yıkılmıştır. Zemindeki boşalmaya eş zamanlı olarak binanın kaydığının tespit edilmesi can kaybını önlemiş ancak telafisi zor maddi kayıp meydana gelmiştir" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEKİ YAPI STOĞUNUN HALİ İÇLER ACISI"

Suna, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'deki yapı stoğunun halinin içler acısı olduğunu ifade ederek, "Hem bizler hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından defalarca kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre ülkemizde 20 milyon yapı bulunmaktadır. Bu yapıların 13 milyonu kaçak ve ruhsatsızdır. İstanbul'da bulunan 2 milyon yapının da en az yarısının aynı şekilde kaçak ve ruhsatsız olduğu anlaşılmaktadır. Yan parseldeki temel kazısının bile yerle bir ettiği binanın depremde ne tepki vereceğini tahmin etmek için mühendis olmaya gerek yoktur" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL GENELİNDE SÜTLÜCE'DEKİNE BENZER SAYISIZ BİNA BULUNMAKTADIR"

"İstanbul genelinde Sütlüce'dekine benzer sayısız bina bulunmaktadır" diyen Suna, "Son bir hafta içerisinde önce Sütlüce'de bina, birkaç gün sonra Sancaktepe'de bir ilkokulun ve son olarak da Ümraniye'de bir inşaatın istinat duvarı yıkıldı. Bütün bunları tesadüfle açıklamak nasıl bilimsel olmazsa, lokal olayları tartışmak tek bir yıkımı ele alıp neden-sonuç bağlamına işaret etmek, münferiden suç ve ceza ilişkisi tanımlayıp kamusal sorumluluğu yok sayma da sorunun çözülmesini mümkün olmaktan çıkarmaktadır. Çünkü sorun tek harfli bir alfabe değildir; çok yönlüdür. İç içe geçmiş süreçleri işaret etmektedir ve bugünkü halde merkezi ve yerel yönetimler birinci dereceden sorumludur" dedi.

"MÜHENDİSLERİN SORUMLULUKLARI TESPİT EDİLECEK"

Nusret Suna, raporun sonunda yaşanan facialarla ilgili olarak mühendislerin sorumlu olup olmadığı tespit edilerek gerekli girişimlerin başlatılacağına da yer verildiğini belirtirken, "Kanunlarımızın ve mevzuatların verdiği yetkiyi kullanacağız. Kendi iç işleyişimizdeki Onur Kurullarımızı çalıştıracağız. Bu kurullarda ne ceza varsa bunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

İMAR BARIŞI HAKKINDA

Mühendislik hizmetlerinde nitelik kaybının gözlü görülür bir düzeyde olduğunu bildiren Başkan Suna, konuşmasında 'imar barışı'na da değindi. Suna, "İmarı barışı adı altında başlatılan uygulamanın imar affı olduğundan kuşku yoktur. İmar affının Sütlüce'de yıkılan binanın ve daha nicelerinin affedilmesinden başka bir sonuç doğurması mümkün değildir" dedi.

Öte yandan toplantıda rapora ilişkin görseller üzerinden konuşmasını sürdüren Nusret Suna, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Sütlüce'deki olayın ardından tahliye edilen binalarda yeniden oturulup oturulamayacağına ilişkin bir soru üzerine ise

"Ruhsatı ve iskanı olan yapılar da dahil burada mühürlenen bütün yapıların incelenmesi gerekir. Eğer incelenip 'oturulabilir' raporu çıktıysa buna söylenebilecek bir şey yok" şeklinde konuştu.