Şehit anne ve bebekle ilgili yürekleri yakan detay

PKK’lı teröristlerin yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit olan anne ve bebeğiyle ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgede görev yapan astsubay eşi Serkan Karakaya’yı ziyarete giden Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya, evlerine dönerken PKK’lı teröristlerin önceden yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirilmeleri sonucu şehit oldu.

Cenazeleri Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılan anne ve bebeği Hakkari 'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Otluca köyündeki Dağ Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenle memleketleri Sivas’a gönderildi.

Doğum günü sürprizi için gitmişler

Olayın ardından ortaya çıkan bir detay ise yürek burktu. Nurcan Karakaya’nın bebeği Bedirhan ile birlikte üs bölgeye astsubay eşine doğum günü sürprizi yapmak için gittiği öğrenildi. Eşinin yanı sıra bölgede çalışan diğer asker ve korucuları da unutmayan Karakaya’nın giderken yanında herkese yemek ve tatlı götürdüğü belirtildi.

"Onlar katlettikçe biz doğarız"

Öte yandan Şehit Nurcan Karakaya'nın Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Bahar Sokak’ta oturan annesi Suudiye Demir (57), evinde taziyeleri kabul etti. Ailenin evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziyede bulundu.

"'20 gün sonra kavuşuruz anne' dedi"

Oğlu Emirhan Demir (15) ile birlikte ilçede yaşayan Suudiye Demir, "Onlar 1 öldürür, biz 1000 diriliriz. Onlar 1 çocuk öldürür, bizim 1000 çocuğumuz olur. Vatan sağ olsun. 10 aylık bebeği katlettiler, 10 aylık bir bebek daha doğar. Onlar katlettikçe biz doğarız. En son 3 hafta önce görüşmüştüm. Telefonla görüşmüştüm. 20 gün sonra izne ayrılacaktı kocası. '20 gün sonra kavuşuruz anne' dedi. Dün de aradım, ulaşamadım. Saat 16.00'da şehadet haberini aldım. Vatan sağ olsun, sizler sağ olun. Benim yavrum şehit oldu. Onlara bir şey olmadı. Onlar, onun kanıyla gitti. Allah onların belalarını versin. Benim yavrum şehit oldu" diye konuştu. Suudiye Demir'in eşi Hakim Demir’in, 2004 yılında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Öte yandan Kayseri'den kara yoluyla Şarkışla ilçe merkezine getirilecek olan şehit Nurcan Karakaya ile oğlu Mustafa Bedirhan'ın cenazeleri, ikindi namazı sonrası ilçedeki Muhsin Yazıcıoğlu Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılacak.