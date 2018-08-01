AYM'den cinsel saldırı suçlarında emsal karar

İzmir’de 2013 yılında yaşanan olayda E.A isimli kadın, farklı ülke ve kültürlerle tanışma amaçlı kurulan sitee üye oldu. Site üzerinden tanıştığı yabancı uyruklu W.J.L’nin evine 10-15 katılımcı ile birlikte gitti. Bir süre eğlendikten sonra gruptan diğer kişiler ayrıldı. Evde, organizasyona müzisyen olarak katılan G.C., E.A., ile ev sahibi W.J.L., kaldı.

UYANDIĞINDA YARI ÇIPLAK OLARAK KARŞISINDA…

W.J.L., herkese ayrı bir oda verdi. E.A., kendisine ayrılan oda da uyudu. E.A. sabaha karşı bir anda uyandığında karşısında müzisyen G.C’nin belden aşağı kısmını çıplak bir şekilde, karnına ve göğüslerine dokunarak mastürbasyon yaptığını fark etti. Bağırarak ev sahibi W.J.L’nin yanına giden E.A. polis çağırdı. Gözaltına alınan G.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık, G.C. Hakkında “basit cinsel saldırı” suçundan dava açtı.

RUH SAĞLIĞI BOZULDU

Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan G.C., ifadesinde suçlamaları reddederek, E.A.’ya dokunmadığını ileri sürdü. Bu arada Adli Tıp Kurumu, mahkemeye gönderdiği raporda E.A.’nın olay sonrası ruh sağlığının bozulduğu ve travma sonrası stres bozukluğu tanısı konulduğunu belirtti.

SANIĞA İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

2 ay cezaevinde kalan G.C.’nin tahliyesine karar veren Asliye Ceza Mahkemesi dosyayı “nitelikli cinsel saldırı” suçu kapsamında kaldığı gerekçesi ile Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Buradaki yargılamanın sonucunda ise sanık G.C., “basit cinsel saldırı” suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığa iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 1 yıl 8 aya indirdi. Daha önce sabıkasız oluşu nedeniyle de verilen cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

KARARA İTİRAZ ETTİ

E.A., sanığa verilen cezaya itiraz etti. Ancak itirazı reddedildi. E.A., bu kez sanığa verine hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile kötü muamele yasağının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

AYM: VERİLEN KARAR, CAYDIRICI ÖNLEMLERİ ETKİSİZ KILDI



Başvuruyu kabul eden AYM, “Tüm bu tespitler ışığında mahkemenin, ceza tayini ve HAGB hususunda tam bir takdir yetkisi bulunduğu halde verdiği kararla bu yetkisini, söz konusu eylemlere hiçbir şekilde müsamaha edilmeyeceğini göstermek için kullanmak yerine toplumca hassasiyet gösterilen cinsel saldırı eyleminin sonuçlarını hafifletmek için kullanmayı tercih ettiği izlenim vermiştir. Olaya özgü koşullar nedeniyle, başvurucuya yönelik cinsel saldırının ağırlığı karşısında eylemi yapanın cezalandırılması yerine sadece ceza tehdidi altında bırakılmasına dair verilen kararın, bireylerin kötü muamele yasağına karşı korunması amacıyla alınan caydırıcı yasal önlemleri etkisiz kıldığı kanaatine varılmıştır” dedi.



Anayasa Mahkemesi, kötü muamele yasağının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılanma yapılmasına karar vererek, dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi’ne tekrar gönderdi.