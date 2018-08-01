11 yaşındaki çocuğu istismar eden zanlıya 25 yıl hapis

Olay, 2013 yılının Ağustos ayında il merkezine bağlı bir köyde meydana geldi. İddialara göre 18 yaşındaki Ş.K.'nin, ikamet ettiği köyde 11 yaşındaki M.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde 'çocuğun nitelikli istismarı, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından dava açıldı. Geçtiğimiz yıllarda davanın görülen duruşmalarından sanık Ş.K., cinsel istismar suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası alırken, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan sanığın cezalandırılamayacağına hükmederek kararı bozdu. Bunun üzerine yeniden görülen davada mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma kararına direnerek sanık Ş.K.'yı cinsel istismar suçundan 18 yıl, kişiyi hürriyetinden yosun bırakma suçundan da 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluğunun da devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanık için takdir indirimi de kullanmadı.