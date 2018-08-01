Şehit anne ile bebekle ilgili kahreden detay

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya için tören düzenlendi.

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Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşu ve şehitlerin özgeçmişinin okunmasıyla başladı.

Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından okunan duaların ardından şehitlerin naaşı, memleketlerine gönderilmek üzere Yüksekova’ya uğurlandı.

Cenazede can yakan detay

Cenaze töreni için hazırlık yapılırken anne ile oğlunun isimlerinin yazdığı çerçeveler yan yana konuldu. Nurcan Karakaya'nın vesikalık fotoğrafı konulurken Küçük Bedirhan'ın isminin yazıldığı çerçeveye 'Bebek' yazıldığı görüldü.