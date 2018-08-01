Pence ve Brunson'ın karısı kanka demişti... Kaynağını açıkladı

Pazartesi günü kaleme aldığı 'Krizi ABD Başkan Yardımcısının karısı mı çıkardı' yazısının kimi kesimlerce sulandırıldığını savunan Acet, "Bu tür durumları ya da yakıştırmaları kafaya takan birisi değilim ama elde ettiğimiz bilgi ya da serdettiğimiz fikirlerin okuyucu zihnine sağlıklı şekilde ulaşması ve yazının ana fikrine uygun biçimde kalmasını önemsiyorum" ifadesini kullandı.

"Bir şey söylüyorsunuz, ya da bir bilgi paylaşıyorsunuz, başka birileri bunu kendilerinin ‘niyet pozisyonuna' göre alıp bambaşka yerlere çekebiliyor" diyen Acet, "Krizi ABD Başkan Yardımcısı'nın karısı mı çıkardı —2" başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Bu iki hanımefendinin yakın ilişkisini bir kafe köşesinde nargile tüttürürken değil, telefonla konuştuğum ‘devlet ciddiyetine sahip' bir isimden öğrendim. Belli ki, bizim yaptığımız sorgulama, yani, bayan Brunson ile bayan Pence arasındaki ‘kankalık hali' ve bu durumun krize olan etkisi bu meseleyle doğrudan ilgilenenlerce de yapılmıştı."

Söz konusu bilginin işin bu noktaya nasıl geldiğini merak eden herkesin dikkatini çekecek kadar 'değerli' olduğunu savunan Acet, "İnanç ve aile yakınlıklarının devletlerarası krizleri tetikleme anlamında ciddi etkiler ürettiği görülmemiş bir şey değildir" görüşünü dile getirdi.