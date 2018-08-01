Okul bilgileri güncellemeyince öğrenciler açıkta kaldı

İzmir'de bulunan Bornova Şehit Erkan Er Ortaokulu öğrencilerinin, okulun bilgilerinin sisteme bildirilmemesi nedeniyle topluca açıkta kaldığı ileri sürüldü.

Geçtiğimiz yıl Dr.Cavit Özyeğin, Necmiye Bilgin ve Ergenekon ilköğretim okullarının orta kısımları birleştirilerek, Şehit Erkan Er Ortaokulu kurulmuştu.

Bu sene devreye giren yerel yerleştirme sistemine göre, ortaokul öğrenimindeki not ortalaması, devamsızlık ve okunan dönem sayısı dikkate alınıyor. soL haber portalı'na bilgi veren mağdurlar, sorunun tam da bu noktada başladığını ifade ediyorlar. Öğrenciler yıllardır Bornova 'da okumalarına rağmen, sadece son iki dönem Bornova 'da okumuş görünüyorlar. Durum böyle olunca yeni mezun yaklaşık 360 öğrenci, Bornova 'da bulunan liselere geçemiyor.

Durumla ilgili İlçe Eğitim Müdürlüğü'ne ve okul yönetimine başvuran veliler bir çözüme ulaşamazken, kendilerine sadece dilekçe doldurulmasının söylendiğini iletti.

Duruma isyan eden veliler, not ortalaması, devamsızlık, okunan dönem sayısı gibi kriterlere göre Bornova 'da birçok lisede okuyabilecek öğrencilerinin açıkta kaldığını belirtti.

Okul yetkilileri de konuya ilişkin bir bilgi veremeyeceklerini söyledi.