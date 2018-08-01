Fatih Oflaz'ın istismar haberlerine erişim yasağı!

Oflaz’ın avukatları ise mahkemeye başvurup habere erişim yasağı kararı verilmesini talep etti. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, habere yer veren onlarca internet sitesine “Erişimin Engellenmesi” kararı verdi. Yaklaşık 8 yıl baba istismarına uğrayan, yıllar sonra yani üniversiteye başladığı yaşta şikayetçi olup babasını mahkum ettiren o karar güncel bulunmadı. Mahkemenin “güncelliğini yitirmiş” dediği bu olayın gerekçeli kararı 2018 mayısında yazılmıştı

Oflaz, MTV ve Eurosport gibi kanallar ile çok sayıda tematik kanalın yayın hakları sahibiydi. Hakkındaki kararı veren 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göre, Mehmet Fatih Oflaz öz kızına 7,5 ile 15 yaşları arasında birçok kez istismarda bulunmuştu. Karara göre, Oflaz’ın kızına karşı işlediği bu suç yıllarca tekrar etmişti. Hem de 8 yıl…

Habertürk Haber Merkezi Müdürü Zülfikar Ali Aydın'ın ulaştığı bilgilere göre, savcı dahil tüm mahkeme heyeti, deliller ışığında Mehmet Fatih Oflaz’ın öz kızına yıllar süren istismarında hemfikirdi. Mehmet Fatih Oflaz bu nedenle 2 yıl süren ve sadece bir kez zorla getirme kararı çıkınca katıldığı mahkemede, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sabıkasız olduğu için Oflaz'ın cezasını 18 yıl 9 ay hapis olarak uygulanmasına hükmetti.

MAHKEME ERİŞİM YASAĞI GETİRDİ

Yaklaşık 8 yıl baba istismarına uğrayan, yıllar sonra yani üniversiteye başladığı yaşta şikayetçi olup babasını mahkum ettiren o karar güncel bulunmadı. Mahkemenin “güncelliğini yitirmiş” dediği bu olayın gerekçeli kararı 2018 mayısında yazılmıştı. Dosya İstinaf Mahkemesi’ne de Temmuz 2018’de gönderilmişti. Kız çocuğunun avukatı Fatih Volkan, Oflaz’ın cezasının ağırlaştırılması için İstinaf Mahkemesi’ne geçen hafta dilekçe vermişti.