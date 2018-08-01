FETÖ elebaşı Gülen, darbe girişimini böyle yönetmiş!

Sabah gazetesi 15 Temmuz darbe girişimi davalarının bir numaralı sanığı Fethullah Gülen'in 15 Temmuz günü 'facetime' üzerinden 3 dakika 50 saniye görüntülü görüşme yaptığını öne sürdü. Terör örgütü elebaşı Gülen'in 'FETÖ'nün sivil imamı olduğu iddia edilen Hakan Çiçek’le görüştüğünü yazan gazete, bilgilerin ABD'li yetkililere iletileceğini kaydetti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ’nün darbe girişimiyle doğrudan ilgili olduğuna dair yeni bir delil bulduklarını ve gerekli yerlere ilettiklerini söylemişti.

Sabah'ta yer alan habere göre, teröristbaşı Fetullah Gülen'in 15 Temmuz gecesini sivil imamlarla birlikte Pensilvanya'dan görüntülü telefonla yönettiği ortaya çıktı. FETO'nun darbe gecesi saat 20.50 sıralarında Akıncı Üssü'nde bulunan sivil imam Hakan Çiçek'le 3 dakika 50 saniye süren bir görüşme yaptığı anlaşıldı. Son bulgular bugünAnkara'ya gelecek ABD heyetine de verilecek.

'Bulut' hesabı deşifre edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Akıncı soruşturması kapsamında sivil imamlar Kemal Batmaz ile Hakan Çiçek'e ait telefonlar üs çevresindeki arazide bulunmuştu. Hakan Çiçek'in arazide bulunan telefonunda çıkan videoda, telefon kutusunun üzerinde sarı renkli postit kâğıtta, Hakan Çiçek'in kullanıcı kimliği ve şifresinin yazılı olduğu tespit edildi. Bu bilgiler kullanılarak telefonun "Icloud" (Bulut) hesabı çözüldü.

Bulut hesabındaki lokasyon bilgilerine göre Çiçek'in darbe faaliyetlerinde kullanmak üzere aldığı Apple marka telefon ile "+18624000371" numaralı hattı ilk kez 7 Mart'ta aktivite ettiği tespit edildi. Lokasyon kayıtlarındaki koordinat bilgileri ise FETÖ elebaşısının ikamet ettiği Pensilvanya'daki çiftlik evine ait çıktı. Yani Çiçek telefonu Gülen'in çiftlik evinde aktif hale getirmişti.

Darbe toplantılarının delili

Söz konusu bulgular da Hakan Çiçek'in diğer sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş ve Nurettin Oruç gibi Gülen liderliğinde yapılan darbe toplantılarına katıldığını ortaya koydu.

Raporda lokasyon bilgileri arasında Gülen'in malikanesinin yanı sıra 21 ayrı konum bilgisinin daha olduğuna dikkat çekildi. 24 Mart'ta ABD'den Türkiye'ye dönen Hakan Çiçek'in telefonunun 18 ve 19 Mart'ta ABD'de sahil şeridinde yat marinalarının bulunduğu noktalarda konum verdiği belirlendi. Akıncı iddianamesindeki yurtdışı giriş çıkış kayıtlarında 24 Haziran'da ABD'ye gittiği belirlenen Çiçek'in Gülen'in Pensilvanya'daki malikanesine gitmek için indiği John F. Kennedy havaalanında konum verdiği kaydedildi. Çiçek'in Gülen'e gitmek için izlediği otobanın da konumunun olduğu görüldü.

Çiçek'in 25 Haziran 2016'da ise ABD'de bulunan FETÖ mensuplarının buluşma yeri olan Masal Kafe'ye gittiğine ilişkin konum bilgisi saptandı. Masal Kafe ile ilgili FBI'ın soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

Bugün ABD heyetine verilecek

Hakan Çiçek'in söz konusu telefon üzerinden darbe girişiminin başlamasından hemen sonra, saat 20.58'den itibaren FETÖ elebaşısının yanında duran "Eczacı Abdi" lakaplı örgüt mensubu Abdullah Bayram aracılığıyla "Viber" programı üzerinden mesajlaştığı ortaya çıkmıştı. Darbe girişimini haber vermek için, "Acil, ölüm kalım, namazı bozun" mesajlarını atan Çiçek'in, Gülen'le saat 20.50.02'de "facetime" programı üzerinden 3 dakika 51 saniye görüntülü görüşme yaptığı da belirlendi.

Kanlı darbe girişiminin FETÖ tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyan en somut deliller arasında yer alan dosyanın, bugün Ankara'ya gelecek olan ABD'nin Dışişleri, Adalet Bakanlığı ve FBI yetkililerinden oluşan heyete sunulacağı öğrenildi.