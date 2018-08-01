Eğitimde içler acısı tablo

Mustafa Mert Bildircin/ BİRGÜN- Yarım net sınırını aşamayan 41 bin öğrenci sıfır çekti. Yarım milyon öğrenci sınavın ilk oturumda 150 puan barajını geçemedi. İmam hatip liselerinin YKS’deki puan ortalamaları birçok okul türünün altında kaldı



Üniversiteye girişte bu yıl ilk kez uygulanan ve iki oturum halinde gerçekleştirilen YKS’ye ilişkin ÖSYM’nin paylaştığı istatistikler, eğitimde gelinen noktayı gözler önüne serdi. Sınavın ardından, soruların kolay olduğu yönündeki açıklamalara karşın Türkiye ortalamasının hemen her derste düşük olması dikkat çekti.



ÖSYM’nin sonuçlarla birlikte paylaştığı, “Ön Değerlendirme Raporu”na göre, YKS’nin ilk oturumu olan TYT’ye giren 2 milyon 381 bin 412 adaydan 2 milyon 260 bin 273’ünün sınavı geçerli sayıldı. TYT’de Sosyal Bilimler testinde verilen doğru yanıt sayısında Türkiye ortalaması 40 soruda 6, Temel Matematik’te 40 soruda 5,6, Fen Bilimleri’nde ise 20 soruda 2,8 oldu.

AYT’de vahim tablo

Sınavın ikinci oturumu olan ve 2 milyon 19 bin 564 adaydan 1 milyon 877 bin 568’inin sınavının geçerli sayıldığı AYT’deki testlere verilen doğru yanıtların ortalaması ilk oturumdaki ortalamalardan daha düşük gerçekleşti. Adaylar, Türk Dili ve Edebiyatı’nda sorulan 24 soruya ortalama 4,7 doğru yanıt verdi. Tarih’te sorulan 10 soruya verilen doğru yanıt ortalaması 1 olurken, Coğrafya’da 6 soruya ortalama 2, Matematik’te 40 soruya ortalama 3, Fizik’te 14 soruya ortalama 0,4 doğru yanıt verildi. Kimya ve Biyoloji testlerine verilen doğru yanıtların Türkiye ortalaması ise sırasıyla 14 soruda 1,1 ve 14 soruda 1,6 oldu.

Yarım milyon baraj altında

YKS’de 40 bin öğrenci, yarım net sınırını aşamayarak sıfır çekti. 511 bin öğrenci ise sınavın ilk oturumu olan TYT’de 150 puan barajını geçemeyerek elendi. Öğrenciler için esas hüsran sınavın ikinci bölümünde yaşandı. Sayısal puanı hesaplanan 1 milyon 248 bin öğrenciden yalnızca 428 bini 180 barajını aşarak tercih yapma imkânı kazandı. Öğrencilerin üçte ikisi baraj altında kalarak elendi. Sözel puanı hesaplanan 1 milyon 226 bin adaydan 904 bini, eşit ağırlık puanı hesaplanan 1 milyon 489 bin adaydan ise sadece 735 bini barajı geçebildi.

Eğitimde içler acısı tablo

İmam hatipliler sınıfta kaldı

Liselere göre başarı oranında imam hatip liseleri yine sınıfta kaldı. Hükümetin “gözbebeği” olan imam hatip liselerinin YKS’deki puan ortalamaları birçok okul türünün aşağısında gerçekleşti. İmam hatip lisesinden mezun olan ya da son sınıfta okuyan 79 bin 832 öğrenci TYT’ye girdi. Adayların puan ortalaması, 180 puanının hemen üzerinde 181,89 olarak gerçekleşti. Benzer bir tablo adayların sözel, eşit ağırlık ve sayısal puan ortalamalarına yer verilen tabloda da yaşandı. İmam hatiplilerin en başarısız olduğu puan türü sayısal oldu. Sayısal puan ortalaması 157,64 olan imam hatip liselerinin sözel ve eşit ağırlık alanlarındaki ortalama puanları sırasıyla, 215,52 ve 178,41 oldu.

Bir kişi tam puan alabildi

Geçen yıl yapılan LYS’de tam puan alan aday sayısının 22 olmasına karşın YKS’de yalnızca bir aday tam puan aldı. YDT sınavından tam puan alan aday sayısı ise beş oldu. 480 ve üstü puan alanların sayısı ise TYT sınavından 178, sözel bölümden 11, sayısal bölümden 456, eşit ağırlık bölümünden 31 kişi oldu. YDT sınavından 480 ve üstü puan alan aday sayısının ise 90 olduğu açıklandı.

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Asıl kriz tercih dönemindeYKS’ye giren öğrencilerin bir kısmının açıköğretim fakülteleri için sınava girdiğine dikkat çeken Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil, “Özellikle Matematik testindeki düşük doğru yanıt ortalaması buna bağlanabilir” dedi.Ön lisans ve lisans bölümleri için sınava giren öğrencilerin sınavın zorluğu nedeniyle düşük puanla karşılaştığını ancak sıralamalarının yüksek olduğunu belirten Kösegil, sıralamada 50 bin ila 60 bin arasında olan öğrencilerin mutlaka uzman eşliğinde tercih yapmaları gerektiğini vurguladı. Kösegil, puan türlerinin değişmesi nedeniyle sayısal verilerin yanıltıcı olabileceğini sözlerine ekleyerek, “Öğrencilerin tercih döneminde yaşayacağı en büyük kriz de bu olacak” ifadesini kullandı.

Kösegil, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sınava giren 2 milyon adaydan 1 milyonu tercih yapabilecek. Barajı geçemeyen öğrenci sayısındaki fazlalıkta özellikle mesleki liseler öne çıkıyor. Testlerdeki düşük doğru yanıt ortalamaları da çarpıcı ancak soru sayılarının değişmesi ortalamaların düşmesine neden oldu.”