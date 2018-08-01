'FİSKOBİRLİK üreticiye devredilsin'

Dilan Şahinbaş/ Cumhuriyet- Trabzonlu fındık üreticileri, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fındık politikasının üreticiye zarar verdiğini, fındığın taban alım fiyatının en az 18 ile 20 lira arasında olması gerektiğini bildirdi.

Fındık üreticilerinin sorunlarını dile getirmek için dün bir basın açıklaması gerçekleştiren Trabzon İl Fındık Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, fındık üretiminin devam etmesi ve elde edilen ürünün daha kaliteli olması için üreticinin desteklenmesini istedi.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen ve Dernek Başkanı İsmail Albayrak tarafından okunan açıklamada, gerekli kurum ve kuruluşların fındık üreticilerinin sesini duymadığını belirtilerek, “Çünkü her kesim üreticinin sırtından geçinmek istiyor. Her yıl bir sürü tantana, bir sürü masraf, sonuç fiyasko” denildi.

‘Üreten değil, tedarikçi kazanıyor’

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) stoktan fındık sattığını, TMO’yu yönetenlerin ihracat koşulları yaratması gerekirken iç piyasaya fındık satmasının üreticinin aleyhine, tedarikçi yararına olduğunu ve fındığın gerçek kuruluşu Fiskobirlik’in diskalifiye edilerek, isminden başka işlevi kalmadığını vurgulayan Albayrak, “Devreye fındığın ne olduğunu bilmeyen TMO sokularak, görülmemiş kurallar icat ederek üreticiyi ezdi, özel ve güzel sektörcülere istediğin gibi sömür dercesine fiyatların 7-8 TL’ye düşmesine zemin hazırladı, bu yılda aynı akıbeti yaşamak istemiyoruz” diye konuştu.

Çürük ceviz 30 lira ederken...

Tarım Bakanlığı’nın üreticinin mağdur olmasını önleyecek rakamları bir an önce açıklamasını beklediklerini ifade eden Albayrak, yabancının çürük cevizinin 30 TL’ ye satıldığı Trabzon’da, fındık fiyatında 12-13 TL’nin dillendirilmesini kabul etmediklerini söyledi. Albayrak, “Bu yılki fiyat artışları göz önüne alındığında, 18-20 TL’nin altına düşen fındık fiyatları üreticiyi mağdur edecek, bahçesine bakımını da engelleyecektir. Bahçesine gönüllü hizmet verebilmenin koşulları üreticiyi memnun etmekten geçmekte olduğunu bir an olsun unutmayalım” dedi.

FİSKOBİRLİK üreticiye devredilsin

Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar’ın “Gelen tüm fındığı almaya talibiz” açıklamasına değinen Albayrak, “1 TL parası olmayan bir kurum nasıl 100-150 bin ton, hatta tüm ürüne talip olduğunu söyleyebiliyor, bu yalandır. Gerçek üreticinin kurumu olsa idi, TMO’nun açıkladığı rakamların altında değil, üstünde bir rakam açıklayarak piyasaya girerdi” diyerek Fiskobirlik’in yeniden yapılandırılması ve tüm üreticilerin katılacakları kongreler yapılarak, Fiskobirlik’in gerçek sahipleri olan üreticilere teslim edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türk fındığı dünyada en iyisi

Geçen yıl tüm dünya fındık üreticilerinin bir araya geldiğini ve diğer ülkedeki üreticilerin Türk fındığının yanında kendi fındıklarının değeri olmadığını ve Türk fındığının kendi fındıklarından en az 10-12 lira fazla olması gerektiği şeklindeki açıklamalarına değinen Albayrak, “Türk fındığının damak tadı ve lezzeti dünyanın hiçbir ülkesinin fındığında yoktur. Bizim fındığımızın olmadığı hiçbir çikolata yoktur ve olamaz. Bu ürünün kıymetini bilelim, bizim fındığımız dünya lideridir, söyleminin ne kadar doğru olduğu bir yabancı firmanın Trabzon’a yerleşmesinin gerekçesi değil midir? İtalya’da fındık yok muydu da şehrimize geldi” dedi.