DHA/ Olay Karapürçek'e bağlı Kanlıçay Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. Şanlıurfa'dan ilçeye çalışmaya gelen mevsimlik işçilerin çocukları ile mahallenin çocukları parkta kavga etti. Kavgaya çocukların aileleri de dahil olunca olay büyüdü. İki grubun sopalar ve taşlarla birbirine girdiği kavgada 6 kişi yaralandı.Yaralılar E.K, M.K, R.Y, A.S, F.S ve M. S ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan gerginlik jandarmanın müdahale etmesiyle son buldu. Gerginliğin devam etmemesi için mahalledeki mevsimlik işçilerin ilçe dışına gönderildiği öğrenildi.
31 Temmuz 2018 23:50
Mevsimlik işçiler ile mahalle sakinleri arasında tehlikeli gerginlik
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde mevsimlik işçiler ve mahalle sakinleri arasında çıkan sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.
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