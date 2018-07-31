Sık sık ölümler ile gündeme gelen 3. Havalimanı inşaatında bir işçi daha yaşamını yitirdi. Cumartesi(28 Temmuz) günü meydana gelen kazada Sarılar firmasına ait mobil vinç halatının kopması sonucu 30 ton ağırlığındaki yük operatör kabinine düşmesi sonucunda 52 yaşındaki vinç operatörü Kadir Kenger yaşamını yitirdi.
31 Temmuz 2018 23:27
3. Havalimanı inşaatında iş cinayeti
3. havalimanı inşaatında meydana gelen kazada, bir vinç operatörü yaşamını yitirdi.
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