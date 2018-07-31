Restorasyon sırasında iş cinayeti

Sirkeci’de bulunan tarihi ptt Merkez binasının restorasyonu sırasında 20 metrelik yükseklikteki iskeleden düşen 23 yaşındaki Dilek Dayar hayatını kaybetti. İskelenin hatalı kurulumundan ve ihmal yüzünden gerçekleştiği belirtilen ölümde restorasyonu Adım Restorasyon yaparken iskeleyi de Karacan İnşaat kurmuş. 26 Temmuz Perşembe günü saat 10:30’da yaşanan olay öncesi işçiler havanın rüzgarlı olduğunu belirtmesine rağmen çalışılması istenilmiş. Yağmurun yağmasıyla içeri geçmeye çalışan işçilerden olan Dilek güvenlik halatının kısa olmasından dolayı halatı iskele üzerinden çıkarıyor.

İskeleden bina içine geçmeye çalışan Dilek iki iskele arasında ki boşluktan beton zemine düşerek ağır yaralanıyor. Hastaneye kaldırılan Dilek tüm müdahaleleri rağmen yaşamını yitiriyor. İki iskele arasında güvenlik filesi kurulmamasının dışında iskelenin daha önce sorunlu olduğu anlaşılmış ve çözüm olarak ta iskelenin üzerine bir iskele daha kurulmuş. Olayla ilgili bir kişi tutuklanırken Dilek için sosyal medya üzerinden bu cinayetin üzerinin kapanmaması için de çağrı yapıldı.

Çağrıda olayın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen medyada yer almaması eleştirilerek,“İş cinayetlerini ‘kader’ olarak görmekten vazgeçin artık! Bu olayın üzerinin kapanmasına izin vermeyelim. Lütfen kardeşimin sesi olalım” denildi. İş arkadaşları da olay hakkında bilgi vererek, “İskelenin güvenilirliğinden emin olmayan firma, iskele üzerine iskele kurduktan sonra dış iskeleye işçileri çıkarmıştır. İskelenin hatalı kurulumundan dolayı iki iskele arasında boşluk bırakılmış ve bu boşluktan Dilek Dayar aşağı düşmüştür. Şantiyede file koruması yoktur ve kısa halat kullanılmaktadır. Ne yapsak Dilek geri gelmeyecek biliyoruz ama bu ihmallerin göz ardı edilmesini istemiyoruz. Başkalarınında canı yanmasın, başka anneler ağlamasın. Hep beraber Dileğin sesi olalım. Kazanın büyüğü ihmalin küçüğü ile başlar. Dileği hiç kimse duymadı, kim bilir duymadığımız daha kaç Dilek var. Bu olaya sebebiyet veren herkesin cezasını almasını istiyoruz” açıklamasında bulunuldu.