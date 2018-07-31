Karabük'te korkutan kaza: Yaralılar var

DHA/ Kaza, akşam saatlerinde Karabük Kastamonu yolu Karıt Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Karabük yönüne giden Yusuf Ü. idaresindeki 78 SH 704 plakalı otomobil kavşağa girmek istediği sırada aynı yöne giden Halit S.B. idaresindeki 78 BD 583 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte Dila Ü ve İlkay B.K. yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.