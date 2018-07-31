DHA/ Kaza, akşam saatlerinde Karabük Kastamonu yolu Karıt Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Karabük yönüne giden Yusuf Ü. idaresindeki 78 SH 704 plakalı otomobil kavşağa girmek istediği sırada aynı yöne giden Halit S.B. idaresindeki 78 BD 583 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte Dila Ü ve İlkay B.K. yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
31 Temmuz 2018 21:54
Karabük'te korkutan kaza: Yaralılar var
Karabük'ün Safranbolu İlçesi'nde kavşakta 2 aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
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