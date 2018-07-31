31 Temmuz 2018 20:52

Hain saldırıda yaralanan bebekten acı haber

Hain saldırıda yaralanan bebekten acı haber
Hakkari’nin Yüksekova İlçesi Büyükçiftilk Beldesi Susak Deresi mevkiinde sivil araçla askeri personelin eşinin geçişi sırasında PKK’lıların önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.
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Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, Hakkari’nin Yüksekova İlçesi Büyükçiftilk Beldesi Susak Deresi mevkiinde sivil araçla askeri personelin eşinin geçişi sırasında PKK’lıların önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Hakkari’deki terör saldırısında ağır yaralanan 9 aylık bebek kurtarılamadı.

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