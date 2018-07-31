Sapkın Şeyh’in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Sözcü- Ortaya çıkan görüntülerde, Sapkın Süleyman I.'nın zikir halkasındayken istismar ettiği çocuklardan birini seçtiği kameralara yansıyor. Sapkın Süleyman I.'nın seçtiği çocuğun ise, yine istismar ettiği yardımcısı tarafından kendisine hazırlatıldığı ve ikna edildiği öğrenildi.

Konyalı Şeyh erkek çocukları istismardan tutuklandı

Sapkın Süleyman I.'nın yargılamasına tutuklu devam ediliyor. Yardımcısı Murat K. ise, R.T. isimli genci ikna etmekten dolayı cinsel istismara yardımda bulunmaktan yargılanıyor.