31 Temmuz 2018 20:51

Sapkın Şeyh’in yeni görüntüleri ortaya çıktı

'Cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edilen ve tutuklu yargılanan Süleyman I.’nın zikir halkasından erkek çocukları seçtiği öğrenildi.
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Sözcü- Ortaya çıkan görüntülerde, Sapkın Süleyman I.'nın zikir halkasındayken istismar ettiği çocuklardan birini seçtiği kameralara yansıyor. Sapkın Süleyman I.'nın seçtiği çocuğun ise, yine istismar ettiği yardımcısı tarafından kendisine hazırlatıldığı ve ikna edildiği öğrenildi.

Konyalı Şeyh erkek çocukları istismardan tutuklandıKonyalı Şeyh erkek çocukları istismardan tutuklandı

Sapkın Süleyman I.'nın yargılamasına tutuklu devam ediliyor. Yardımcısı Murat K. ise, R.T. isimli genci ikna etmekten dolayı cinsel istismara yardımda bulunmaktan yargılanıyor.

 

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