DHA - Farklı kentlerde konuşlu birliklerinden Suriye'deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının gerçekleştirildiği bölgelere sevk edilen tank ve obüslerin de aralarında bulunduğu askeri konvoy, Kilis'e ulaştı. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı.
31 Temmuz 2018 19:17
Suriye'ye askeri araç sevkiyatı
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere sevk edilen askeri araçlar, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
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