31 Temmuz 2018 18:22

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapıyor.
+ A -

Paylaş

Kalın: "Kurban bayramı tatili 9 güne çıkarılmıştır." dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Çok Okunanlar

Güncel