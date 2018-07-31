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31 Temmuz 2018 18:22
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapıyor.
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Kalın: "Kurban bayramı tatili 9 güne çıkarılmıştır." dedi.
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