31 Temmuz 2018 17:59

Osmaniye'de korkutan deprem

Osmaniye'de korkutan deprem
Osmaniye'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
+ A -

Paylaş

Kandilli Rasathanesi'ne göre, saat 17.36'da merkez üssü Osmaniye Toprakkale olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çok Okunanlar

Güncel