Kandilli Rasathanesi'ne göre, saat 17.36'da merkez üssü Osmaniye Toprakkale olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
31 Temmuz 2018 17:59
Osmaniye'de korkutan deprem
Osmaniye'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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