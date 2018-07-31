31 Temmuz 2018 17:48

Meteorolojiden o iller için kritik uyarı

Meteorolojiden o iller için kritik uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Eskişehir'in Mihaliççık, Sivrihisar ve Seyitgazi, Kütahya Merkez ve Bilecik Merkez ve Söğüt ilçelerinde ani taşkın riski bulunduğu belirtildi.
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Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

"Sayısal Tahmin Modellerinin yağış tahminleri, MGM'nin yaptığı analizler, gerçekleşen yağışlar ve RADAR'dan elde edilen son görüntüler dikkate alındığında önümüzdeki 4 saat içerisinde Eskişehir'in Mihaliççık, Sivrihisar ve Seyitgazi, Kütahya Merkez ve Bilecik Merkez ve Söğüt ilçelerinde ani taşkın riski bulunmaktadır. Dere yatağında bulunan köprü ve menfez çevrelerinde meydana gelebilecek taşkınlara karşı ilgili kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir."

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