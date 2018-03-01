1 Mart 2018 13:31

Erdoğan 'çekimleri durdurun' dedi ama..

Erdoğan 'çekimleri durdurun' dedi ama..
Erdoğan, hayatını konu alan Dede Sultan filmini sakıncalı bulup filmin çekimlerinin durdurulmasını istedi. Yapımcı, "Revize edip filmi çekeceğiz" diyerek karşılık verdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatından kesitlerin anlatılacağı "Dede Sultan" adlı filmin yapımına, çekimine ve gösterimine muvafakat vermedi. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, filmin hazırlıklarını sürdüren İstanbul'da Baran Medya şirketine "ihtarname" gönderdi. Filmin yapımcısı söz konusu filmi çekeceklerini söyledi.

"FİLM ÇEKİLECEK"

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu İlkay Buharali, yapımcının açıklamasını canlı yayında okudu. Filmin yapımcısı, "Sakıncalı olarak görülen sahneler çıkarılıp sahneler yeniden revize edilecek." diyerek filmin çekileceğini belirtti.

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