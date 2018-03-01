Erdoğan 'çekimleri durdurun' dedi ama..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatından kesitlerin anlatılacağı "Dede Sultan" adlı filmin yapımına, çekimine ve gösterimine muvafakat vermedi. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, filmin hazırlıklarını sürdüren İstanbul'da Baran Medya şirketine "ihtarname" gönderdi. Filmin yapımcısı söz konusu filmi çekeceklerini söyledi.
"FİLM ÇEKİLECEK"
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu İlkay Buharali, yapımcının açıklamasını canlı yayında okudu. Filmin yapımcısı, "Sakıncalı olarak görülen sahneler çıkarılıp sahneler yeniden revize edilecek." diyerek filmin çekileceğini belirtti.