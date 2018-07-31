Duruşmaya verilen arada basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlenen terör saldırısı davasının gerçek anlamda bir dava olmadığını söyledi.

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Müşteki yakınlarının davada somut tespitlerde bulunduğunu aktaran Bingöl, "Sadece müştekiler ve avukatlar değil, biz de Cumhuriyet Halk Partililer olarak bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Çünkü bu davada gerçek failler gün ışığına çıkarılmadı." ifadesini kullandı.

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CHP Grup Başkanvekili Özel ise Ankara Garı önünde düzenlenen terör saldırısında 103 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Özel, saldırının en ince detayına kadar incelenmesi gerektiğini belirterek, "Unutmayalım, 7 Haziran'da seçim sonuçları ortaya çıktığında sarayın başdanışmanı demişti ki 'Millet kaosu seçti'. Biz onun ne dediğini Suruç ile başlayan, Gar katliamıyla devam eden ve çok sayıda sivil halkı hedef alan saldırılarla anladık." diye konuştu.

Özgür Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Devrin Başbakanı da 'Ölçüyoruz, bu patlamalar zarar vermiyor, hatta oyumuz yükseliyor' demişti. 'Bugün onu yargılayamayız, bunun fikrine başvuramayız, onun dokunulmazlığı var. Buna izin vermediler' diyenlere şunu hatırlatalım, devrin Başbakanının bugün dokunulmazlığı da yoktur, herhangi bir görevi de yoktur. Kendisinin bu mahkemeye çağrılıp, o dönemde milletin kaosu seçmesinden neyi anladığını, daha sonra bombalar patladıkça neyi ölçtürdüğünü, bunun 1 Kasım'a giden süreçte neye hizmet ettiğinin halk önünde ve hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanında konuşulması gerekiyor. Bunlar konuşulmadan 'Adalet yerini buldu' denemez."