'Cumhurbaşkanına hakaret' cezası yargıyı ikiye böldü

78 yaşındaki Ali Ergin G., sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve dönemin Genelkurmay Başkanı aleyhinde paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul'da yaşayan 78 yaşındaki Ali Ergin G.’ye sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar aleyhinde paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlarından dava açıldı.

Sözcü'de yer alan haber şöyle: Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Ali Ergin G. savunmasında söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu belirterek, mesajların sadece bir kısmını kendisinin paylaştığını ve hesabına sahte yüklemeler yapıldığını söyledi.

ÜST SINIRDAN CEZA VERİLDİ

Mahkeme hakimi, cezada hiçbir indirim uygulamadan yaşlı adamı “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan “kamu görevlisine hakaret” suçundan ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İSTİNAFTA YARGILANDI

Dosyanın İstinaf Mahkemesine taşınmasının ardından Ali Ergin G., İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde yeniden yargılandı. Paylaşımlardan hangisini kendisinin yaptığını hatırlamadığını söyleyen sanık Ali Ergin G., sosyal medya hesabına korsan giriş yapıldığını ve bunu gelen uyarıyla anlayarak 3 kez şifresini değiştirdiğini söyledi. Suç işleme kastı ile hareket etmediğini söyleyen yaşlı adam beraatını istedi.

‘TAKDİR İNDİRİMİ DE UYGULANMAMIŞTIR'

Müvekkilinin beraatını isteyen sanık avukatı ise “Müvekkilin sosyal paylaşım sitesi şifresi kırılarak kullanılmış olabilir. İlk derece mahkemesi bu paylaşımları müvekkil yapmış gibi değerlendirmiş ve üst hadden ceza vermiştir. Üst sınırdan ceza verilmesinin yanında takdir indirimi de uygulanmamıştır” ifadelerini kullandı.

SAVCI, KARARIN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın yaşı ve kişisel durumuna göre yeniden bir değerlendirme yapılması gerekeceğini belirterek, ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararın kaldırılmasını istedi. Mahkeme hakimi sanık Ali Ergin G.’nin son savunmasını yapması için duruşmayı erteledi.