'15 Temmuz'da kendimi ezdirmek için bayağı çaba harcadım'

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı'nda tankın önüne yattığı görüntüsü ile hatırlanan Metin Doğan, müşteki olarak verdiği bir ifadede "Kendimi ezdirmek için bayağı çaba harcadım. Tank durunca da kalktım" dedi.

Darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 77'si tutuklu 159 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'ndaki duruşmada, Darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı'nda tankın önüne yatarak akıllara kazınan Metin Doğan , müşteki sıfatıyla ifade verdi.

'FİTİLİ ATEŞLEYEYİM DEDİM'

Müşteki Doğan, evindeki televizyonda olayları gördüğünü ve kendisine en yakın yer olan havalimanına gittiğini anlattı. Havalimanına gitme nedenini 'insanları sokağa dökmek' şeklinde açıklayan Doğan, şöyle devam etti:

"Fitili ateşleyeyim, dedim. Oraya gittiğimde de eylemim yaklaşık 5-10 dakika sürdü. Kendimi ezdirmek için bayağı çaba harcadım. Tank durunca da kalktım. Kalktığımda da tankın üzerinde 3 asker vardı. En üstteki, uçaksavarla bana nişan almış, bağırıyordu, 'Ateş edeceğim.' diye. Ben de askerde uçaksavar kullanıyordum. Anladığım en iyi silah oydu. O kadar yakın mesafede savurdukları zaman, kan dolu balon gibi patlıyorsunuz. Ne kadar vahşi ölürsem o kadar çok etki gösterir düşüncesiyle o 'Askerim ateş edeceğim.' dedikçe 'Ateş etmezsen senin ta…' diye küfürler ettim. Tank ikinci kez hızlı bir şekilde hareket edince sol paletin altına yattım. Ama ikinci yatışım çok daha korkunçtu. Tank hızlı şekilde bir geldi ben durduğunu anlamadım. Palet omzuma, kulağıma değdi, sonra bir baktım beşik gibi sallanmaya başladı. Orada da ölmeyince tekrar kalktım ve bir baktım 10-12 kişi tankın etrafını sarmıştı. Artık insanlar eyleme tepkisini göstermeye geçmişti, böylece amacıma ulaşmıştım. Bir tek tankı kullanan askerden şikayetçi değilim. Davaya katılmak istiyorum.”

"15 YIL ÖNCE NEZARETHANEYE KONULMUŞTUM…"

Doğan, bir gazetecinin "Sanıklarla 2 yıl sonra karşı karşıyasınız. Neler hissettiniz?" sorusuna şu karşılığı verdi:

"Yüzlerine bakıyorum. Mesele ben 15 yıl önce bir yanlış anlamadan dolayı nezarethaneye konuldum. Suçsuz yere konulduğum için çıldırmıştım, delirmiştim, duvarları yumruklamıştım, her yerimi parçalamıştım. Benim suçum basit bir suçtu, bunlar vatan hainliği ile suçlanıyorlar. İki yılı aşkındır cezaevindeler. Eğer suçsuzlarsa, yemek yememeleri, kendilerine bakmamaları, hayatlarının kaymış olması lazım. Hepsinin çok mutlu olduğunu, gülerek konuştuklarını görüyorum. Çok güzel saç tıraşı olmuşlar, çok bakımlılar. Suçsuz bir insanın psikolojisinin böyle olmaz zaten. Bana uçaksavarla nişan alan kişiden ve tank komutanı varmış, onlardan şikayetçi oldum. Tankı kullanan askerden şikayetçi olmadım. Görmediği, kör bir noktaya yatmıştım. Görmemiş olduğu bir noktada durmuş olduğu için şikayetçi olmadım."