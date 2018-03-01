Yargıda yeni uygulama: Hükmü verdi, tutanak vermedi

Facebook paylaşımları nedeniyle ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ten yargılanan bir yurttaş hakkında daha hapis cezası çıktı. Duruşmada 2 yıl hapis cezasını sözlü okuyan hâkim, sanığa ve avukatına “Tutanak hazırlamadım” diyerek tutanak vermedi. Ceza ertelenmedi.

Veysi Selçuk isimli yurttaş hakkında Facebook paylaşımları gerekçe gösterilerek Ekim 2017’de Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı. Selçuk, Gaziosmanpaşa 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 6 Aralık 2017’deki ilk duruşmasında yaptığı savunmada, suçlamaya konu Facebook hesabını 2007’de askerlik yaparken bir arkadaşının kendisi için oluşturduğunu belirterek, “Bu hesabı etkin olarak kullanmıyorum. Benden başka şifremi bilip Facebook hesabıma girip paylaşım yapan kişiler olabilir. İddianameye konu paylaşımlardan yalnızca birini ben yaptım. Ancak daha sonra bunun yanlış bir şey olduğunu düşünerek 2016 Aralık sonunda pişman olarak bu paylaşımı sildim. Zaten diğer paylaşımları da görünce benim adıma paylaşım yapıldığını anlayarak tüm paylaşımları silerek Facebook şifremi değiştirdim” diye konuştu. Selçuk’un avukatı Yiğit Acar da, müvekkilinin Saadet Partisi’ne üye olduğunu belirterek, “Dünya görüşü itibarıyle muhafazakâr ve mütedeyyin bir vatandaştır. Hayatını ailesi, çocukları ve iş hayatındaki çalışma arkadaşlarıyla iletişim kurarak suhulet içinde yaşamayı tercih eden müvekkilin, mizacı itibarıyla da günümüzde popüler olan ‘sosyal medya’ hayranlığının bulunması söz konusu değildir” dedi.

Cezayı ertelemedi

Gaziosmanpaşa 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 26 Şubat’ta görülen karar duruşmasında yargıç Elif Tanyeri Özgilik, sanık Selçuk'a 2 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Kararı sözlü olarak okuyan yargıç Elif Tanyeri Özgilik, “Kararı hazırlamadım” diyerek tutanak vermedi. Yargıç Özgilik, sonradan hazırladığı tutanakta, Selçuk’a verdiği hapis cezasına “suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, sanığın suç kastının yoğunluğu” gibi gerekçeleri dayanak yaptı. Cezayı yaptırıma çevirme, erteleme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da yer olmadığına hükmetti.

Tutanağı bakanlığa yolladı

Yargıç, davanın ilk celsesinde de Erdoğan'ın davaya katılan olarak duruşmalara kabulüne karar vermiş, ayrıca duruşma zaptının bir örneğinin Adalet Bakanlığı'na gönderilmesine karar vermişti.