31 Temmuz 2018 12:30

Gar katliamı davasından: Sizin hiç çocuğunuz öldü mü?

Gar katliamı davasından: Sizin hiç çocuğunuz öldü mü?
102 kişinin öldüğü Ankara Gar katliamı davasında 51'inci celse Sincan Cezaevi içindeki büyük duruşma salonunda yapılıyor.
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Ankara Adliyesi'nden Sincan'a alınan duruşma nedeniyle cezaevi çevresi ve duruşmasının yapıldığı bina ablukaya alındı. Güvenlik önlemleri kapsamında dışarıda 3 arama noktaları oluşturuldu.

KATLİAMDAN KURTULAN ÖĞRETMEN: SİZİN HİÇ ÇOCUĞUNUZ ÖLDÜ MÜ? 

 Katliamdan yaralı kurtulan öğretmen Ayşegül Duman: Bu dava fizana da sürülse gideceğiz. Zalimler için yaşasın cehennem. Bu katliam insanlığa karşı suçtur. 66 ishitbarat raporuna rağmen bu katliam yapıldı. Allahu Ekber diyerek bu katiller masum insanları öldürdu. Şuan sanıklar içinde polisler oturuyor. O gün bizim için neredeydiniz? Bu sanıkları bırakırsanız yarın yapılacak katliamların sorumlusu mahkeme olur. Biz gerçek adalet istiyoruz. Sizin hiç çocuğunuz öldü mü?

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