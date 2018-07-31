Gar katliamı davasından: Sizin hiç çocuğunuz öldü mü?

Ankara Adliyesi'nden Sincan'a alınan duruşma nedeniyle cezaevi çevresi ve duruşmasının yapıldığı bina ablukaya alındı. Güvenlik önlemleri kapsamında dışarıda 3 arama noktaları oluşturuldu.

KATLİAMDAN KURTULAN ÖĞRETMEN: SİZİN HİÇ ÇOCUĞUNUZ ÖLDÜ MÜ?

Katliamdan yaralı kurtulan öğretmen Ayşegül Duman: Bu dava fizana da sürülse gideceğiz. Zalimler için yaşasın cehennem. Bu katliam insanlığa karşı suçtur. 66 ishitbarat raporuna rağmen bu katliam yapıldı. Allahu Ekber diyerek bu katiller masum insanları öldürdu. Şuan sanıklar içinde polisler oturuyor. O gün bizim için neredeydiniz? Bu sanıkları bırakırsanız yarın yapılacak katliamların sorumlusu mahkeme olur. Biz gerçek adalet istiyoruz. Sizin hiç çocuğunuz öldü mü?