Ankara'da gar katliamı duruşması öncesi yoğun önlem

ANKARA Garı'nda 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamının yitirdiği katliamla ilgili, 36 sanığın yargılandığı davada sona gelindi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaklaşık 3 yıl süren davanın karar duruşması, mahkemenin bir önceki aldığı ara kararla, Ankara Adliyesi'ndeki duruşma salonunun yetersizliği ve güvenlik gerekçesiyle Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonuna alındı. Müşteki avukatlarının karara tepki göstermesi ve sosyal medyadan davaya destek için çağrı yapmasının ardından, emniyet yoğun güvenlik önlemleri aldı. Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ne giden yol üzerinde iki güvenlik ve arama noktası kuruldu. Duruşmayı izlemek için gelenler burada tek tek aranarak içeri alındı. Görevliler hariç hiç kimsenin araçlarıyla cezaevine gitmelerine izin verilmedi. Araçlar otoparka çekildi, servis araçlarıyla cezaevine ulaşım sağlandı. Duruşmayı izlemek isteyenlere yaka kartı verildi; duruşma salonuna girişte de tek tek aranarak içeri alındılar. Cezaevi çevresinde de çok sayıda zırhlı araç ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.

SAVCI, İTİRAZLARA RAĞMEN MÜTALAASINI AÇIKLAMIŞTI

Müşteki avukatları, eksik soruşturma yapıldığı ve saldırıda sorumluluğu bulunduğunu iddia ettikleri kamu görevlilerinin yargılanmadığını gerekçe göstererek mütalaa verilmesine itiraz etmişlerdi. Ancak savcı Adnan Gümüş, esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak, sanıklardan Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'un, 'anayasal düzeni ihlal' suçundan 1'er, '100 kişiyi kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Savcı, ayrıca bu sanıkların, 20'si çocuk, 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 11 bin 730'ar yıl hapisle cezalandırılmalarını istemişti. Savcı, 9 sanığın örgüt üyeliğinden cezalandırılmalarını ve firari sanıkların da dosyalarının ayrılmalarını mütalaa etmişti.

DURUŞMA 3 GÜN SÜRECEK

Müşteki ve avukatlarının yanı sıra davayı bazı CHP ve HDP milletvekilleri ile çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi de takip ediyor. 3 gün sürecek duruşmada tarafların mütalaa karşısında savunma yapması ve perşembe günü de mahkemenin karar vermesi bekleniyor.