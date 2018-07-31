Bakanlık 'zam yok' dedi: Fiyatı yüzde 20 arttı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu’nun geçen hafta ekmeğe yüzde 15’lik zam açıklamasının ardından Ticaret Bakanlığı, federasyonun böyle bir yetkisinin olmadığı söyleyip zammın yapılmayacağını duyurmuştu. Bu haberler kamuoyunda zammın geri çekilmesi biçiminde yorumlanırken fırınlarda ekmeğin zamlı fiyattan satıldığı ortaya çıktı. BirGün, İstanbul’da zam yok denilen fırınları dolaşıp ekmeğin zamlı fiyattan satılmasını fırıncılara sordu. Fırıncılar ‘zam kaçınılmaz’ derken yurttaşlar ise sessiz sedasız hayata geçirilen zamdan şikâyetçi.

1.25 lira olan 250 gram ekmek 1.50 liraya satılıyor. İstanbul’un en işlek semtlerinden Mecidiyeköy’de konuştuğumuz fırıncılar kendilerine yapılan yazılı açıklamaya göre hareket ettiklerini ve zam kararının doğru olduğunu vurguladı. Ekmek ücret tarifesinin, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun dikkate alınarak tüccar fırıncılar” tarafından düzenlendiğini belirttiler.

‘Doların etkisi var’

Şişli’de fırıncılık yapan Furkan Şahin, yazılı açıklama üzerine ekmek fiyatını yükselttiklerini belirtti. Şahin, “Ekmek çok tüketilen bir ürün. Zor geçinenleri anlıyorum ama durumu olmayanları düşünmek gerektiği kadar fırıncıları da düşünmek gerek. İşyeri kiraları çok yüksek. Personele zam yapmak gerekiyor. Her şeye zam geliyor, ekmek nasıl yerinde kalacak” dedi.

10 yıldır fırıncı olduğunu belirten Şahin, en kötü dönemlerinde olduğunu söyledi. Eskiden unun 1-2 lira zamlandığını, şimdi bir anda 15 lira birden arttığını ifade eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen sene usta 2500 lira maaş alırken bu yıl 3000 lira alıyor. Un geçen yıl 65 idi bu yıl 100 liraya yakın. Mayanın kolisi 60 liradan 110 liraya çıktı. En çok etkileyen kiralar, personel zamları ve un fiyatları. Zam olmasa her gün zarar ediyoruz. Bunda doların etkisi de var tabii. Arabanın mazotu var, doğalgazı var, ödememiz gereken elektrik var, su var. Ayda 5 kuruş bile zamlansa ekmeğe etki ediyor. Eğer tekrar 1.25 liraya çekmemiz istenirse, devlete karşı boynumuz kıldan ince, batarsak da batarız. Ki zaten 5-6 ay daha böyle devam ederse fırınlar iflas eder. Yavaş yavaş başladı bile. Yukarımızda iki fırın kapandı.”

‘Askıda ekmek veriyoruz’

30 yıldır fırıncılık yapan Mehmet Pehlivan ise “Fırıncılar Odası açıklama yapınca biz de zam yaptık. Susam dolar gibi artıp duruyor zaten. Bir iki aydır zam mevzusu kulağımıza geliyordu. 5 yıldır ekmeğin fiyatı 1.25 lira. Personel zam istediği zaman, patron ‘Ekmeğe zam gelmedi ki diyor’. Bir de böyle bir sıkıntı var” diye konuştu.

Pehlivan 1.50 lira ekmek zammından sonra 250 olan gramaja 10 gram daha eklediklerini aktardı. Dar gelirli aileler için de askıda ekmek projesi uyguladıklarını, ihtiyacı olanları geri çevirmediklerini söyledi. Fırıncılar olarak çok dertli olduklarını dile getiren Pehlivan, “Oturdukları yerden konuşmaları kolay, işin içinde olanı göreceksin bir de” dedi.

Fırından alışveriş yapan bir yurttaş ise zamlarla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İsmini vermek istemeyen yurttaş “Televizyonda, gazetede zam yok diyorlar, fırında zam yapıyorlar” ‘bu nasıl iş anlamadık’ diye konuştu.