Ensar Vakfı'na şok!

Ensar Vakfı’nın kiracı olduğu belediyeye ait Abdal Kültür Evi binası için açtığı davada karar çıktı. Bursa 2. İdare Mahkemesi, CHP Osmangazi İlçe Başkanı İsmet Karaca’nın dilekçesini kabul etti. Vakıf sözleşmenin bitimine 1,5 yıl kala kiracı olduğu binadan çıkarıldı.

Osmangazi Belediye Meclisi tarafından 4 Kasım 2015 tarihinde kiraya verilmesi kararlaştırılan Abdal Kültür Evi, 24 Kasım 2015 tarihli belediye meclisi kararıyla ihaleye çıkarıldı. İlim Yayma Cemiyeti ile Ensar Vakfı’nın girdiği ihale sonucu, söz konusu bina, 31 Aralık 2018 tarihine kadar Ensar Vakfı’na kiralandı.

CHP Osmangazi İlçe Başkanı İsmet Karaca, kiralama işleminin iptali için CHP Osmangazi İlçe Başkanlığı adına Bursa 2. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.



Mahkeme, Karaca’nın dava dilekçesini, “CHP Osmangazi İlçe Başkanlığı adına mı, yoksa bizzat kendi adına mı hareket ettiğiniz anlaşılamıyor. CHP Osmangazi İlçe Başkanlığı adına hareket ediliyor ise siyasi parti ilçe başkanlığının dava açma ehliyeti ve davacının sözkonusu ilçe başkanlığı adına vekalet verme yetkisi ile birlikte dava açma yetkisi bulunup bulunmadığı hususlarının netleştirilmesi gerekir. Şayet davacı tarafından kendi adına hemşehri sıfatı ile dava açılmak isteniyor ise bu hususun da dilekçede hiçbir tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta ortaya konulması ve dava dilekçesinin bu şekilde yeniden düzenlenmesi gerekir” gerekçeleriyle reddetti.

YÜRÜTMEYİ DURDURDU

Söz konusu kararın ardından Karaca adına mahkemeye yeni bir dilekçe daha sunuldu. Bu dilekçede, “Müvekkil, CHP Osmangazi İlçe Başkanıdır. Siyasi konumu ve kariyeri gereği özellikle yaşadığımız şehrin hukuka aykırı işlemlerini takip ve dava etmek görevi mevcuttur. Özellikle kamu kaynakları kullanılarak yapılan idari işlemlerin neticede kamunun hizmetine sunulması gerekirken, ekonomik ve siyasi menfaat kaygısıyla yapılan hukuka aykırı işlemler için yasal yollara müracaat etme görevi en başta vatandaşlık görevidir. Bu sebeple davacı adına iş bu davayı açıyoruz” denilerek, yürütmenin durdurulmasını istedi. Bursa 2. İdare Mahkemesi, ikinci dilekçenin ardından yürütmeyi durdurma kararı verdi.

BİNADAN ÇIKARTILDI

Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre mahkeme, Ocak 2017de kira sözleşmesini feshederek, Ensar Vakfı’nı binadan çıkardı.

YENİ ŞAFAK’TAN HAKİME FETÖ İDDİASI

Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesinin haberinde Ensar kararı veren Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin üyelerinden Duygu Özerkan’a FETÖ iddiasını ortaya atması dikkat çekti. Haberde, “Daha önce de FETÖ’ye yönelik soruşturma ve davalarda şüpheli durumunda olan kişilerin lehine kararlar verdiği iddia edildi. Duygu Özerkan’ın eşi Avukat Göksel Özerkan’ın, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası çıkarılan KHK’larla terör örgütleriyle iltisakı bulunması nedeniyle kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği Bursa Şubesi’nin Başkanlığı’nı yaptığı öğrenildi” denildi.