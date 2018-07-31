‘Öldüren gözaltı’nın raporu hazırlanacak

Giresun’da bir hastanede polis şiddetine maruz kaldıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 82 yaşındaki Yusuf Topal’ın cebinden eşi adına düzenlenmiş evde sağlık hizmeti belgesi çıktı. Önceki gün toprağa verilen Topal’ın eşyaları ailesine teslim edildi. Topal’ın cebinden, İstanbul Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden eşi adına düzenlenen evde sağlık hizmeti uygulandığına dair belge çıktı.

İfadeleri bugün alınacak

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen müfettişler ise bugün Giresun’a giderek açığa alınan polislerin ifadelerini alacağı ve olayla ilgili rapor hazırlayacağı belirtildi.

‘Linç kampanyası son bulsun’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise hastanın kendisi olmaksızın hasta üzerine reçete yazdırmak talebinde ısrarcı olması sırasında polis tarafından gözaltına alınmak istenirken hayatını kaybeden Topal‘ın ardından Dr. Özlem Yağdıran ile ilgili başlatılan linç kampanyasına tepki gösterdi. Sağlık Bakanlığı’nın olayın ardından Yağdıran’ı açığa almasına tepki gösterilen açıklamada, yaşanan olaylarda herhangi bir mesleki kusuru bulunmayan Yağdıran’ın derhal görevine iade edilmesi istendi. TTB’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Aile sağlığı merkezinde görevli meslektaşımızla ilgili, görevini etik ve hukuksal çerçevede yürütmesine karşın, hasta yakınının sağlık merkezi dışında polis müdahalesi sonrasında gerçekleşen ölümü nedeni ile günlerdir bir linç kampanyası sürdürülmesini kesinlikle kabul etmiyoruz.Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak, tüm bu gelişmeler çerçevesinde; bu üzücü olayda görevini yapmaktan başka bir eylemi olmayan meslektaşımıza karşı yürütülen linç kampanyasını son derece yanlış ve tehlikeli bulduğumuzu, buna karşı her türlü hukuksal girişimi başlatacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.Yaşanan olaylarda herhangi bir mesleki kusuru bulunmayan meslektaşımızın derhal görevine iade edilmesini bekliyor ve meslektaşımızın korunması için bütün ilgili devlet kurumlarını göreve davet ediyoruz.”