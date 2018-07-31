Maltepe'deki linç olayında ifadeler ortaya çıktı

TUGY SADAY/ Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi’nde iki yaşındaki E.B. isimli erkek çocuğunu kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla Gökhan B. (38) linç edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince hastaneye götürülen Gökhan B. ilk önce tedaviyi reddederek polis merkezine götürüldü. Polis merkezinde tekrar rahatsızlanan Gökhan B. tekrar hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

AĞABEYİ İFADE VERDİ: UYUŞTURUCU KULLANMAZDI

Soruşturma kapsamında linç edilerek öldürülen Gökhan B.’nin ağabeyi Hakan B. ifadesinde, “Bekar olan kardeşim, annem ve babam ile birlikte yaşardı. Kardeşimin bir çocuğu kaçırmaya çalıştığını bu nedenle kalabalık bir grup tarafından darp edilmesi sonucu vefat ettiği bilgisi verildi.

Kardeşim uyuşturucu veya benzeri bir madde kullanmazdı ama arada sırada alkol alırdı. Bir olay sebebiyle girdiği cezaevinden yaklaşık bir yıl önce çıkmıştı. Son zamanlarda psikolojisi iyi olmamakla birlikte saldırganlığı yoktu. Kaçırmaya çalıştığı iddia edilen çocuğun babası ve annesini tanımıyorum. Gökhan’ı bir gün önce gördüm. Herhangi bir olumsuz durum yoktu” dedi.

“KARDEŞİMİN ÇOCUK KAÇIRACAĞINA İNANMIYORUM”

Kardeşinin çocuk kaçıracağına inanmadığını söyleyen Hakan B., “Bu şekilde bir çocuk kaçırmaya çalışacağına inanmıyorum. Olayın detaylı olarak araştırılmasını ben de istiyorum.

Kardeşimin bu şekilde ölmesine sebep olanların yakalanmaları halinde haklarında davacı ve şikayetçi olacağım” dedi.

MAĞDUR BABA OLAYI ANLATTI

Kaçırılmaya çalışıldığı iddia edilen E.B.’nin babası Kenan B. ise, “Ben iş yerinde bulunduğum esnada dışarıdan ‘Anahtarı getir’ diye bir ses duydum. Dışarı çıktığımda eşim bağırarak ‘Kenan çocuğu kaçırıyorlar’ diye bana seslendi. Bu esnada işyerinin yan tarafında bulunan börekçinin önünde Gökhan B.’yi iki yaşındaki oğlumun elinden tutmuş hızlı adımlarla uzaklaşmaya çalışırken gördüm. Daha sonra Gökhan B. eşimin üzerine yürüyerek ‘Sesini yükseltme’ diye bağırdı. Ben de ‘Çocuğu nereye götürüyorsun’ dediğimde bana dönerek ‘Bu çocuk benim çocuğum. Parka götürüp eğleneceğiz’ dedi. Bu esnada olayı görenler Gökhan B.’nin üzerine giderek darp etmeye başladılar. Kalabalık artınca ben de Gökhan B.’ye vurmalarına engel olmaya çalıştım. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri Gökhan B.’yi alarak ekip aracına bindirdi. Daha sonra bizde Gökhan B.’den şikayetçi olmak için polis merkezine gittik. Olay sebebiyle Gökhan B.’den şikayetçiyim” dedi.

KIZIM YANIMA GELDİ OĞLUMU GÖTÜRMEYE ÇALIŞTI



E.B.’nin annesi Elif B. ise ifadesinde oğlunun kaçırılmaya çalışıldığını belirterek, “İş yerimizin önünde sandalyede oturuyordum. 6 yaşındaki kızım ve iki yaşındaki oğlumun yan tarafta oynuyorlardı. Bu esnada ismini sonradan öğrendiğim Gökhan B. çocuklarımın yanına gitmesi üzerine kızım yanıma geldi. Gökhan B. de bana doğru yaklaşarak birilerine ‘Anahtarı getir’ diye bağırdı. Daha sonra iki yaşındaki oğlumun elinden tutarak götürmeye çalıştı. Ben de çocuğumu bırakmasını istedim ve eşime ‘Çocuğu kaçırıyorlar’ diye bağırdım. Daha sonra olayı görenler Gökhan B.’ye saldırmaya başladı. Ben de çocuklarımla ilgilenmeye başladım. Olay yerine gelen polisler de Gökhan B.’yi alıp götürdü” dedi.

3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan linçle ilgili başlatılan soruşturmada, gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı. Güvenlik kameralarının incelemesi sonucunda, olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen A.K.B., E.İ. ve A.T. gözaltına alınmıştı, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirilmişti. Şüphelilerden A.K.B ve E.İ., savcılıktaki sorgusunun ardından “ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama” suçunu işlediği iddiasıyla mahkemeye sevk edildi. İki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.T. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

BÖLGEDEKİ KAMERALAR İNCELENİYOR

Öte yandan olaya ilişkin soruşturma devam ederken, olayın meydana geldiği bölgedeki işyeri kameraları ile hayatını kaybeden G.B.’nin kaçırmaya çalıştığı çocuğun ailesine ait işyerindeki kameraların incelenmesine ise devam ediliyor.