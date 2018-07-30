Silivri Uğur Mumcu Meydanı'nda Sivil Toplum Kuruluşları ve parti temsilcilerinin de aralarında bulunduğu vatandaşlar, çocuk istismarına tepki gösterdi. "Çocuk susar, sen susma" adı altında yapılan protestoda grup adına gazeteci Özgün Deniz Gündüz basın açıklamasında bulundu. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto olaysız sona erdi.
30 Temmuz 2018 22:06
Çocuk istismarını çocuklarla protesto ettiler
Silivri'de bir araya gelen yüzlerce kişi, çocuklara yönelik cinsel istismarı ve kadına yönelik şiddetleri protesto etti.
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